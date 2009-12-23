41 حلقه چاه غیرمجاز در کرج مسدود شد

سید محمد حسین جزایری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج طرح تعاون آبهای زیرزمینی را از طرحهای مهم شرکت آب منطقه ای برشمرد و اظهار داشت: این طرحها شامل 10 زیر پروژه است که برخورد با چاه های غیرمجاز از مهمترین آنها به شمار می رود.

وی با اشاره به هماهنگی و اعمال نظر معاون دادستان در طرح جلوگیری از فعالیت چاه های غیرمجاز از وجود 9 حکم دیگر برای پر کردن چاه های غیرمجاز خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای حکم، تا هفته آینده از مابقی این چاه ها نیز مسدود می شوند.

این مسئول محل تامین هزینه های پر کردن چاه های غیرمجاز در گذشته را تنخواه طرح تعاون بخشی اعلام کرد و افزود: با استفاده از این طرح چاه های آب بدون مجوز به صورت امانی پر می شدند اما در چند ماه اخیر این اقدام توسط پیمانکار صورت می گیرد.

جزایری با اشاره به ملاحظات سیاسی اجتماعی منطقه در خصوص اجرای طرح تعاون بخشی و پر کردن چاه آب غیرمجاز عنوان کرد: عمق و دبی چاه نیز از دیگر اولویتهای در نظر گرفته شده برا پر کردن این چاه ها است.

برخورد با چاه های غیر مجاز آب باید شدت بیشتری داشته باشد

مدیر امور آب کرج بر برخورد جدی با ایجاد چاه های آب غیر مجاز تاکید کرد و متذکر شد: این مهم از جمله مواردی است که در ساماندهی آبهای زیرزمینی که جزئی از سرمایه های ملی و عمومی به شمار می روند، بسیار تاثر گذار است.

این مسئول با اشاره به میزان برداشت آب از چاه های حفاری شده بدون مجوز افزود: با جلوگیری هرچه بیشتر از حجم برداشت آب از این چاه ها 10 درصد آن به چرخه سهمیه آب منطقه باز می گردد.

وی گفت: بازگشت آب به شکل سهمیه تخصیصی برای کرج می تواند مورد مصرف بخشهایی که هم اکنون نیز با مشکل آب مواجه اند از جمله بخش صنعت قرار گیرد.