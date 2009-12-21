رئیس قوه قضائیه از عدم شمولیت تصمیمات هیئتهای ممیزی دانشگاهها انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آملی لاریجانی صبح دوشنبه در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان و همچنین آیت الله منتظری گفت: برای ایشان از خداوند مغفرت و علو درجات را خواستاریم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: قبل از حضور در قوه قضائیه تصمیم داشتم جلساتی را با بخشهای مختلف قوه قضائیه داشته باشم و در جلسات دیوان عدالت اداری شرکت کنم تا در جهت رفع دغدغه ها و افزایش آگاهی خود گامی برداشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه‌ها و مقررات فراتر از قوه مجریه گفت: بیش از این در هیئت عمومی دیوان چنین مصوباتی بوده است و گمان می کنم بیش از آنچه که قبلاً بحث شده نیازمند گفتگو و بحث است.

وی در این جلسه به دو موضوع ابطال آیین نامه های قوه قضائیه و به ویژه رئیس قوه قضائیه و مصوبه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و با اعضای هیئت عمومی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در این جلسه یادآور شد: دستور کار جدیدی را به بنده داده اند و مصوبات شورای مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خود مصوبات شورا ملحق کرده اند که بر این اساس آن هم از ورود صلاحیت دیوان خارج باشد که با این حال وضع را از این وخیم تر می کند.

وی تاکید کرد: با آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده مخالف هستیم چرا که خلاف قانون اساسی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ندارد برخلاف قانون اساسی و قانون عادی مصوبه ای داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما در شورای نگهبان به خاطر فرمایشات امام راحل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حد قانون قائل بودیم ولی این حرف در جایی است که خلائی وجود داشته باشد و شورای انقلاب فرهنگی آن خلاء را پر کند.

همچنین در ابتدای این مراسم رئیس دیوان عدالت اداری نیز در سخنانی به وظایف محوله به دیوان عدالت اداری و مشکلات پیش رو در برابر این نهاد اشاره کرد و گفت: در مدت کوتاهی که از مدیریت آیت الله آملی لاریجانی می گذرد اجرایی شدن سیاست های تدوین شده از سوی مقام معظم رهبری در جهت ارتقای قوه قضائیه را شاهد هستیم گرچه با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی تحولات شگرف و گام های ارزشمندی برای تحقق یک فضای اسلامی برداشته شده اما امیدواریم در پیاده کردن سیاست های رهبری هرچه بیشتر موفق باشیم و واقعیتها را باید در نظر بگیریم تا بتوانیم برنامه های را تنظیم نموده و واقعیت مطلب این است که ما در دستگاه قضائی با رسالت خطیری که بر عهده داریم تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: زیرساختها فراهم است و امیدواریم در این دوره از زیرساختها به نحو بهتر استفاده شود و گامهایی که لازم است در دستگاه قضائی برداشته شود و قطعاً با شناختی که از برنامه ها و تصمیمات قوه قضائیه است این امید را داریم اما لازمه تحقق کامل و قابل قبول این سیاستها مستلزم همکاری بدنه قوه قضائیه و خصوصاً قضات است.

وی گفت: امیدواریم همان گونه که در مدیریت قوه قضائیه در راستای تحقق این اهداف مقدس گام برد می داریم در بدنه دستگاه قضائی هم این همکاری و مساعدت را داشته باشیم و اگر این همکاری تحقق پیدا کند امیدواریم بیانات و ابلاغ مقام معظم رهبری هرچه زودتر در قوه قضائیه به منصه ظهور برسد و آثار و تبعات آن را در جامعه شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: در دیوان عدالت اداری که بخشی از قوه قضائیه است و به صورت کشوری اداره می شود با تلاش های بسیاری که انجام شده از بدو تولد این نهاد گامهای بسیاری برداشته شده اما باید گامهای بیشتری برداریم تا این نهاد به حد قابل قبول برسد و اقتضای آن را دار و می طلبد که مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

منتظری خاطرنشان کرد:‌ شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ اختیارات و مسئولیتی که بر عهده آنان گذاشته شده در تمام دستگاه ها تاثیرگذار است و می طلبد که نگاه ویژه ای به آن شود تا بتوانیم وظایف خود را به جا آوریم.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: هرچه بتوانیم در تقویت ارتقای سطح علمی و توانمندی قضات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سرمایه گذاری کنیم، آثار و نتایج آن را در سراسر کشور مشاهده خواهیم کرد.

وی همچنین به معطل ماندن پرونده ها در معاونت اجرای احکام اشاره کرد و گفت: هزار و 500 فقره پرونده در مرحله معاونت اجرای احکام معطل مانده و صحیح و شایسته نیست که این احکام قضائی در اجرا معطل بماند و از سوی دیگر به لحاظ نداشتن آیین دادرسی در روند رسیدگی ها با مشکلاتی مواجه هستیم.