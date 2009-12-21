98 میلیون تن کالا در بوشهر تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد راستاد بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: از این میزان کالا تخلیه و بارگیری شده در بنادر استان بوشهر 83 میلیون و 933 هزار و 682 تن کالا در جزیره خارگ تخلیه و بارگیری شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان 82 میلیون و 777 هزار و 219 تن کالای نفتی و مابقی غیرنفتی بوده است .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: همچنین در بندر عسلویه نیز 11 میلیون 957 هزار و 646 تن کالا تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان 11 میلیون و 46هزار و 270 تن کالای نفتی و 777 هزار و 295 تن کالای غیر نفتی بوده است .

راستاد اضافه کرد: در این مدت 842 شناور به بندر عسلویه تردد داشته اند که بیشترین سهم مربوط به کشتی های جنرال کارگو با رشد تردد 97 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است .

وی از افزایش 47 درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر خبر داد، گفت: طی این مدت 84 هزار و 165 TEU کانتینر در بندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده که علاوه بر افزایش 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، باعث تحقق 124 درصدی اهداف سند توسعه نیز شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: حدود دو میلیون و 238 هزار تن کالا در بندر بوشهر، تخلیه و بارگیری کانتینری صورت گرفته است.