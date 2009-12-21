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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۷

دامها دو برابر ظرفیت مراتع در استان هرمزگان چراء می کنند

دامها دو برابر ظرفیت مراتع در استان هرمزگان چراء می کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان ازچرای دو برابر دامها نسبت به ظرفیت مراتع در استان هرمزگان خبر داد.

الیاس پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: دامها و عشایر استان از 15 آبان ماه وارد مراتع استان هرمزگان شده و 15 اسفند ماه از استان خارج می شوند، دامها باید زمانی وارد استان شوند که گیاه به گل نشسته باشد و زمانی که خارج می شوند زمانی باشد که  گیاه امکان بذرنشینی داشته باشد و احیای طبیعی صورت بگیرد این امر از لطمه دیدن مراتع جلوگیری می کند.

وی افزود: ظرفیت مرتع در استان هرمزگان حدود 650 هزار راس دام است این در صورتی است که دامها دو برابر ظرفیت مرتع چرا می کنند.

وی از جمله راه های جلوگیری از این امر به تبدیل دام سبک به دام سنگین، اسکان دام، پرواربندیها و تغییر شغل دامداران اشاره کرد.

کد مطلب 1004424

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