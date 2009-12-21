دامها دو برابر ظرفیت مراتع در استان هرمزگان چراء می کنند

الیاس پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: دامها و عشایر استان از 15 آبان ماه وارد مراتع استان هرمزگان شده و 15 اسفند ماه از استان خارج می شوند، دامها باید زمانی وارد استان شوند که گیاه به گل نشسته باشد و زمانی که خارج می شوند زمانی باشد که گیاه امکان بذرنشینی داشته باشد و احیای طبیعی صورت بگیرد این امر از لطمه دیدن مراتع جلوگیری می کند.

وی افزود: ظرفیت مرتع در استان هرمزگان حدود 650 هزار راس دام است این در صورتی است که دامها دو برابر ظرفیت مرتع چرا می کنند.

وی از جمله راه های جلوگیری از این امر به تبدیل دام سبک به دام سنگین، اسکان دام، پرواربندیها و تغییر شغل دامداران اشاره کرد.