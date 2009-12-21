263 هزار نسخه "پسر تهرونی" فروش رفت

خسرو امیرصادقی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فروش این فیلم در سراسر کشور مخصوصا در شهرستانها قابل توجه بوده است، فیلم "پسر تهرونی" در شرایط نامناسبی روی پرده رفت و با عرضه در شبکه نمایش خانگی بیشتر دیده میشود.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی دوستان با عرضه فیلمهای سینمایی در فروشگاهها مخالفت کردهاند، در حالی که هر مکانی که بتواند به رونق فرهنگ و هنر و سینما کمک کند میتواند بازاری برای این محصولات باشد، نباید تنها به فروشگاههای رسانههای تصویری محدود شود، این فیلمها باید در مکانی عرضه شود که با خانوادهها در ارتباط است.
فیلم سینمایی "پسر تهرونی" با بازی امین حیایی، محمدرضا شریفینیا، طناز طباطبائی، سارا خوئینیها و شقایق فراهانی خردادماه اکران عمومی شد و بیش از یک میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.
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