صباغزاده به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این فیلم سینمایی با نام موقت "روباه و بلوچ" به زودی آغاز میشود، این فیلم با مشارکت سیمافیلم و مؤسسه شهید آوینی تولید میشود. "روباه وبلوچ" به مبارزه مردم سیستان و بلوچستان در سال 1316 میپردازد.
وی افزود: این فیلم در جنوب کشور و در منطقه سیستان و بلوچستان ساخته میشود، امیدوارم به زودی با فراهم شدن شرایط سیمافیلم انتخاب عوامل را آغاز کنیم.
مهدی صباغزاده فیلم تلویزیونی "همه مردان زمین" و فیلمهای سینمایی "خانه خلوت"، "پیشنهاد 50میلیون تومانی"، "مارال"، "صبحانهای برای دو نفر" و "جستجو در جزیره" را کارگردانی کرده است.
