به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری در حاشیه تمرین صبح امروز(دوشنبه) تیم پرسپولیس گفت: از مدتها پیش تلاش می کردم تا بتوانم نظر افشین قطبی را برای حضور در تیم ملی جلب کنم اما در اردوهای پیشین با نظر، سلیقه و تشخیص ایشان دعوت نمی شدم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شانس بزرگم برای حضور در تیم ملی این بود که در بازی‌هایی که گل زدم افشین قطبی در ورزشگاه حضور داشت و فکر می کنم همین گل‌ها باعث شد مجددا به اردوی تیم ملی دعوت شوم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: اردوی بدنسازی بسیار خوبی که در زمان تعطیلات نیم فصل در امارات پشت سرگذاشتیم باعث شد از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار گرفته و در بازی‌های پرسپولیس عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارم.

حیدری در پایان گفت: امیدوارم بتوانم در اردو و مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت قطر عملکرد خوبی را ارائه داده و بازیکن موثری برای تیم ملی کشورم باشم.

یکشنبه شب و از سوی افشین قطبی اسامی 25 بازیکن برای حضور در تورنمنت قطر و دیدار برگشت برابر سنگاپور در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا اعلام شد که نام سپهر حیدری هم پس از مدتها در جمع نفرات دعوت شده قرار داشت.