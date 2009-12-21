  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

سپهر حیدری:

گل‌هایم باعث دعوتم به تیم ملی شد / امیدوارم مثمرثمر باشم

گل‌هایم باعث دعوتم به تیم ملی شد / امیدوارم مثمرثمر باشم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گل‌های حساسی که در دیدار با تیم‌های سپاهان و مس کرمان به ثمر رساند را عامل دعوت مجددش به تیم ملی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری در حاشیه تمرین صبح امروز(دوشنبه) تیم پرسپولیس گفت: از مدتها پیش  تلاش می کردم تا بتوانم نظر افشین قطبی را برای حضور در تیم ملی جلب کنم اما در اردوهای پیشین با نظر، سلیقه و تشخیص ایشان دعوت نمی شدم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شانس بزرگم برای حضور در تیم ملی این بود که در بازی‌هایی که گل زدم افشین قطبی در ورزشگاه حضور داشت و فکر می کنم همین گل‌ها باعث شد مجددا به اردوی تیم ملی دعوت شوم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: اردوی بدنسازی بسیار خوبی که در زمان تعطیلات نیم فصل در امارات پشت سرگذاشتیم باعث شد از نظر بدنی در شرایط خوبی قرار گرفته و در بازی‌های پرسپولیس عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارم.

حیدری در پایان گفت: امیدوارم بتوانم در اردو و مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت قطر عملکرد خوبی را ارائه داده و بازیکن موثری برای تیم ملی کشورم باشم.

یکشنبه شب و از سوی افشین قطبی اسامی 25 بازیکن برای حضور در تورنمنت قطر و دیدار برگشت برابر سنگاپور در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا اعلام شد که نام سپهر حیدری هم پس از مدتها در جمع نفرات دعوت شده قرار داشت.

کد مطلب 1004447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها