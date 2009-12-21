به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ عزیز الله رجب زاده دوشنبه با حضور در مرکز همگانی ناجا به خبرنگاران گفت: طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف از روز یکشنبه هفته جاری در منطقه 12 تهران اجرا گذاشته شد و طی این مدت برای 2330 موتورسوار متخلف برگه جریمه صادر شد.

وی ادامه داد: طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف فقط یک طرح انضباطی نیست بلکه یک طرح انضباطی انتظامی است که با همکاری دیگر پلیس های تخصصی برای کاهش تخلفات رانندگی موتورسواران و کنترل کیف قاپان و زورگیران اجرا شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به پاکسازی مناطق آلوده تهران اظهار داشت: تاکنون 68 نقطه آلوده تهران از وجود مجرمان و فروشندگان مواد مخدر پاکسازی شده است.

رجب زاده همچنین از اجرای طرح انضباط اجتماعی در مناطق هفت و یازده تهران تاپایان سال جاری خبر داد.

وی درباره تجمع شب گذشته عده ای در یکی از مناطق تهران گفت: شب گذشته جمعیتی حدود 70 نفر در یکی از مناطق تهران تجمع کرده بودند و پلیس در این باره دستگیری نداشت.