واگذاری 1050 واگن به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد راشدی عضو هیئت مدیره شرکت رجا با بیان این مطلب از برگزاری دو مزایده برای فروش 252 واگن در سال جاری به بخش خصوصی خبر داد و افزود: در ابتدای سالجاری دو مزایده برای واگذاری واگن های شرکت مسافری رجا برگزار شد که در مزایده اول 72 واگن و در مزایده دوم 180 واگن با مبلغی بالغ بر 100 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.

وی در ادامه گفت: شرکت های جویار، مهتاب تجارت خزر و نادر کاران فردا برندگان این مزایده ها بودند.

عضو هیئت مدیره رجا در خصوص نحوه پرداخت قیمت واگنها به شرکت رجا را به دو صورت نقدی و اقساطی عنوان کرد و اظهار داشت: 25 درصد مبلغ واگنها به صورت نقدی و 75 درصد مابقی به صورت اقساط دریافت شد.

راشدی در ادامه از روند واگذاری 600 واگن دیگر این شرکت به بخش خصوصی خبر داد و افزود: 300 واگن تا کنون واگذار شده و مابقی آن تا پایان سال واگذار خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت رجا اظهار داشت: فروش واگنهای شرکت رجا از سال 82 آغاز شده است و تا سال 85، 450 واگن به بخش غیر دولتی واگذار شده است اما به دلیل تغییرات مدیریتی واگذاری واگن ها تا سال جاری متوقف شد.

وی تعیین قیمت بلیت را جداگانه توسط دو بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد واظهار داشت: بخش خصوصی طبق ماده 9 قانون دسترسی آزاد حمل و نقل ریلی قیمت را تعیین می کند و هیئت مدیره راه آهن پس از بررسی های کامل آن را تصویب می کند.

همچنین نحوه قیمت گذاری در بخش دولتی پس از مشارکت و رایزنی هیئت مدیره راه‌آهن با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت می گیرد.