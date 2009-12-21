190 دانشجوی مجتمع کشاورزی گلستان فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: این دانشجویان در رشته های تولید دانه‌های روغنی، مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی، منابع طبیعی، گیاه پزشکی و تولید نهال دانش آموخته شدند.

محمدمهدی لولایی افزود: از مجموع 190 دانشجوی فارغ التحصیل شده 120 نفر در مقطع کاردانی و 70 نفر در دوره کارشناسی بودند.

وی اظهار داشت: برگزاری این مراسم برای پایان یک دوره و شروع مرحله جدیدی از زندگی دانشجویان است، مرحله‌‌ای که بعضی از آنها به سمت اشتغال و کسب و کار و بسیاری از آنها نیز جهت ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر اقدام می نمایند.



لولایی افزود: دوران دانشجویی در زندگی برای همه انسانها پرخیر و برکت بوده و در راه رسیدن به این موفقیت ها همراهی خانواده وتلاش اساتید و معلمان دلسوز تاثیر بسزایی داشته است.

گلستان بیش از 50 هزار دانشجو در رشته های مختلف دارد.