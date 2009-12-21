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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

190 دانشجوی مجتمع کشاورزی گلستان فارغ التحصیل شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مراسم فارغ التحصیلی 190 نفر از دانشجویان مجتمع جهادکشاورزی در پنج رشته تحصیلی در مرکز آموزش کردکوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: این دانشجویان در رشته های تولید دانه‌های روغنی، مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی، منابع طبیعی، گیاه پزشکی و تولید نهال دانش آموخته شدند.

محمدمهدی لولایی افزود: از مجموع 190 دانشجوی فارغ التحصیل شده 120 نفر در مقطع کاردانی و 70 نفر در دوره کارشناسی بودند.

وی اظهار داشت: برگزاری این مراسم برای پایان یک دوره و شروع مرحله جدیدی از زندگی دانشجویان است، مرحله‌‌ای که بعضی از آنها به سمت اشتغال و کسب و کار و بسیاری از آنها نیز جهت ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر اقدام می نمایند. 
 
لولایی افزود: دوران دانشجویی در زندگی برای همه انسانها پرخیر و برکت بوده و در راه رسیدن به این موفقیت ها همراهی خانواده وتلاش اساتید و معلمان دلسوز تاثیر بسزایی داشته است.

گلستان بیش از 50 هزار دانشجو در رشته های مختلف دارد.

کد مطلب 1004451

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