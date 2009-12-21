به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای امروز در بلوار کشاورز ادامه دارد، کیکاوس یاکیده، بهنوش طباطبائی و شیوا خسرومهر امروز مقابل دوربین هستند. تصویربرداری "برگی بر شاخه" اواخر هفته آینده و بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا به پایان می‌رسد.

نوبر قنبریان، پوراندخت مهیمن، ملیکا پارسا وعلی خلج دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را حجت قاسم‌زاده نوشته است که فضایی ذهنی دارد و داستان دختری است که می‌تواند حوادثی را که یک هفته بعد برای خانواده‌اش اتفاق می‌افتد ببیند. او به مرور نمی‌تواند مرز بین آینده و امروز را تشخیص بدهد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، مدیر تولید: محمد حمزه‌ای، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، تهیه‌کننده: احمد زالی.