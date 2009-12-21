۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

تصویربرداری "برگی بر شاخه" هفته دیگر تمام می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "برگی بر شاخه" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده هفته آینده در تهران تمام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای امروز در بلوار کشاورز ادامه دارد، کیکاوس یاکیده، بهنوش طباطبائی و شیوا خسرومهر امروز مقابل دوربین هستند. تصویربرداری "برگی بر شاخه" اواخر هفته آینده و بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا به پایان می‌رسد.

نوبر قنبریان، پوراندخت مهیمن، ملیکا پارسا وعلی خلج دیگر بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را حجت قاسم‌زاده نوشته است که فضایی ذهنی دارد و داستان دختری است که می‌تواند حوادثی را که یک هفته بعد برای خانواده‌اش اتفاق می‌افتد ببیند. او به مرور نمی‌تواند مرز بین آینده و امروز را تشخیص بدهد.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، صدابردار: مهدی آزادی، طراح چهره‌پردازی: مهری شیرازی، مدیر تولید: محمد حمزه‌ای، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، تهیه‌کننده: احمد زالی.

کد مطلب 1004465

