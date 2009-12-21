تیم تپانچه بادی جوانان ایران سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها روز دوشنبه در دوحه قطر تیراندازان اسلحه تپانچه بادی زنان در سه رده سنی نوجوانان جوانان و بزرگسالان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم جوانان کشورمان با 1093 امتیاز به مدال برنز آسیا دست یافت. در این بخش چین با 1137 امتیاز اول شد. تایلند با 1120 امتیاز دوم شد.

در بخش انفرادی این اسلحه هم اکرم رمضانی با 369 امتیاز در مکان سیزدهم ایستاد. شیدا دبیر با 366 امتیاز چهاردهم و پروانه فرهنگیان با 358 امتیاز بیست و یکم شدند.

در بخش نوجوانان تیم ایران با 1095 امتیاز بر سکوی پنجم ایستاد. چین با 1130امتیاز، کره با 1130 امتیاز و تایلند با 1107 امتیاز اول تاسوم شده اند.

در بخش انفرادی یاسمن حیدری با 371 امتیاز در مرحله مقدماتی هفتم شد و جواز ورود به جمع هشت تیرانداز فینالیست را بدست آورد اما در بخش فینال به عنوان هشتمی دست یافت.

مینابارانی دیگر تیرانداز نوجوان کشورمان با 366 امتیاز دهم و مهدیه دهقان با 358 امتیاز عنوان هفدهم را از آن خود کرد.

سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا از 27 تا 30 آذرماه در دوحه قطر برگزار می شود که تیم ایران با ترکیب 35 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است.

این دیدارها هرچهارسال یکبار برگزار می شود که تیم های تیراندازی کشورمان با کسب یک مدال نقره تیمی در تفنگ بادی جوانان (مردان) و سه مدال برنز تیمی در بخش تفنگ و تپانچه بادی مردان(بزرگسالان) و تپانچه زنان در رده سنی جوانان در آسیا به کار خود پایان دادند.