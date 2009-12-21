افزایش نرخ فروش سوخت به کشتی ها برخلاف دستور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی راد در نشستی خبری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توسعه تجارت صنعت بانکرینگ با بیان اینکه توسعه این صنعت در بنادر جنوبی ایران و در منطقه استراتژیک خلیج فارس مزیتهایی همچون امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، توسعه حمل و نقل، بنادر و اشتغالزایی را به همراه دارد، گفت: هم اکنون خلیج فارس پس از سنگاپور، پر رفت و آمد ترین تنگه و آبراه دنیا محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 2006 میلادی حدود 220 میلیون متر مکعب سوخت مایع در کشورهای مختلف دنیا از طریق صنت بانکرینگ عرضه شده است، تصریح کرد: در حال حاضر سنگاپور با حجم 26 میلیون متر مکعب، بندر روتردام هلند با حجم 22 میلیون متر مکعب و بندر خجیره امارات با 14 میلیون متر مکعب به تربیت جایگاه اول تا سوم بزرگترین عرضه سوخت رسانی دریایی به کشتی ها " بانکرینگ" را در اختیار دارند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز طرح جامع بانکرینگ در بنادر جنوبی کشور تدوین شده است و دولت به عنوان متولی و بخش خصوصی به عنوان مجری اجرای این طرح ملی را بر عهده دارند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 2009 میلادی حدود 17 میلیون متریک تن سوخت از طریق بانکرینگ به کشتیهای عبوری خلیج فارس عرضه خواهد شد، تصریح کرد: ایران قصد دارد سهم 25 درصدی را از این بازار به خود اختصاص دهد و با وجود رکودهای اقتصاد جهانی برای فروش 3.3 میلیون تن سوخت مایع هدف گذاری کرده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت بناگستر کرانه با بیان اینکه در سال 2010 میلادی به طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه سوخت مایع از طریق بانکرینگ به کشتی ها در نقاط مختلف دنیا تحویل می شود بیان کرد: پیش بینی می شود تا سال 2015 میلادی حجم فروش سوخت از طریق مراکز مختلف بانکرینگ به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

دستور رئیس جمهور برای دستیابی به 50 درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس

به گزارش مهر، وی در ادامه از دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت توسعه صنعت بانکرینگ در سطح منطقه خلیج فارس خبر داد و افزود: از این رو دولت تصمیم گرفته است تا 4 سال آینده 50 درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس به ایران اختصاص یابد.

سید مهدی راد، با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 25 تا 30 درصد ظرفیت پالایشگاههای نفت کشور به تولید نفت کوره اختصاص یافته است، بیان کرد: در حال حاضر حجم عمده صادرات نفت کوره کشور در قالب مراکز بانکرینگ انجام می شود.

وی از اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از 7 هزار نفر در قالب اجرای طرح جامع بانکرینگ در سطح خلیج فارس خبر داد و یادآور شد: شرکت بناگستر کرانه هم اکنون برای توسعه بیشتر این صنعت در بنادر امام خمینی، عسلویه، بندرعباس (در سه نقطه)، قصد ایجاد طرحهای افزایش ظرفیت دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت بناگستر با اشاره به ساخت 24 مخزن ذخیره سازی و فرآورده های نفتی با ظرفیت 300 هزار تن ، احداث یک پست اسکله 20 هزار تنی، خرید 10 فروند کشتی جدید در منطقه بندرعباس بیان کرد: برای توسعه صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس قصد داریم با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی حجم فروش سالانه نفت کوره را تا سقف 6 میلیارد تن افزایش دهیم.

این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت فروش فرآوردههای نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت برای شرکتهای خصوصی فعال در این صنعت اثری همچون "زهر" دارد بیان کرد: با توجه به فعالیت های امارات برای تصاحب بازار بانکرینگ افزایش یافته، دولت اگر مصمم است سهم ایران در این بازار افزایش یابد باید یک تجدید نظر اساسی در قیمت فروش سوخت داشته باشد.

مهدی راد همچنین با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای توسعه صنعت بانکرینگ در سطح خلیج فارس خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم بر اساس دستور رئیس جمهور 50 درصد بازار بانکرینگ خلیج فارس را تصاحب کنیم این افزایش نرخها مانع تحقق این هدف خواهد شد.