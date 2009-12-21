اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار ویژه به راه های روستایی یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامرضا رضایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: این اعتبار به دلیل توجه ویژه دولت و مجلس به روستاها به راه‌ های روستایی استان یزد اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس برنامه ‌های این اداره مقرر شده بود تا 70 درصد روستاهای بالای 100 خانوار در استان یزد از راه روستایی آسفالته برخوردار باشند که هم ‌اکنون علاوه بر روستاهای بالای صد خانوار، کمتر روستایی در استان یزد وجود دارد که بالای 20 خانوار جمعیت داشته باشد اما از راه روستایی آسفالته و مناسب برخوردار نباشد.

موضوع نگهداری راه ها به فراموشی سپرده شده است

رضایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دغدغه‌ های اداره راه و ترابری نگهداری از راه های موجود است، بیان داشت: موضوع نگهداری راه ها بسیار پر هزینه است و در میان مسئولان به دست فراموشی سپرده شده است.

وی عنوان کرد: حساسیت وجود راه ها هنوز برای بسیاری از مردم و مسئولان روشن نیست از اینرو به طور معمول اعتبار ویژه ای برای نگهداری از راه ها در نظر گرفته نمی‌ شود.

رضایی تاکید کرد: صرف نظر از هزینه نگهداری، عدم رفع نقایص راه ها سبب افزایش هزینه‌ های کاربران راه شده است به نحوی که اگر برای هر یک متر راه نیاز به یک دلار اعتبار باشد، در صورت عدم هزینه این مبلغ و رفع نقص راه، علاوه بر باقی ماندن مشکل، هزینه با گذشت یک سال به سه دلار افزایش می‌ یابد.

سالانه بین 4 تا 6 درصد اعتبار راه ها باید برای نگهداری آن هزینه شود

مدیرکل اداره راه و ترابری استان یزد یادآور شد: سالانه باید بین چهار تا شش درصد از ارزش راه برای نگهداری آن هزینه شود در حالیکه این رغم در کشور ما بسیار پایین و در برخی موارد صفر است.

رضایی عنوان کرد: بیشتر راه های موجود در کشور و به تبع آن استان یزد مستهلک شده و نیاز به بازسازی و بهسازی دارند اما به دلیل کمبود اعتبارات در این بخش، علاوه بر عدم رفع مشکلات راه‌ ها، هزینه نگهداری آن هر سال روند صعودی پیدا می‌ کند.

وی خاطرنشان کرد: به ‌رغم اقلیم کویری استان یزد این استان به دلیل وجود ارتفاعات شیرکوه بیش از 600 کیلومتر راه برفگیر نیز دارد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در زمان بارش برف، تدابیر لازم اندیشیده شده است.

17 اکیپ راهداری در جاده های برفگیر استان یزد مستقر هستند

مدیرکل اداره راه و ترابری استان یزد عنوان کرد: در بخش نگهداری زمستانی این اداره با امکاناتی شامل 170 دستگاه ماشین‌ آلات سبک و سنگین از جمله گریدر، کامیون و ... که در 17 اکیپ راهداری سازماندهی شده با 204 نفر راهدار در نقاط برفگیر مستقر هستند و در مواقع لزوم و اضطرار آمادگی بازگشایی محورها و اسکان در راه ماندگان را دارند.

وی ادامه داد: در استان یزد 45 گردنه در راه‌های اصلی و فرعی و شریانی وجود دارد که پنج گردنه آن در راه‌های فرعی قرار دارد و به طور عمده استعداد برفگیری دارند.

8500 کیلومتر راه توسط اداره راه و ترابری استان یزد نگهداری می شود

رضایی با اشاره به میزان راه‌ های استان یزد، عنوان کرد: این اداره در حال حاضر مسئولیت نگهداری هشت هزار و 500 کیلومتر راه‌ های اصلی و فرعی روستایی را عهده ‌دار است.

وی افزود: از این میزان 350 کیلومتر بزرگراه، 700 کیلومتر راه اصلی، دو هزار و 500 کیلومتر راه فرعی، چهار هزار و 950 کیلومتر راه روستایی آسفالتی و شنی است.

از 26 تا اول دی ماه هفته حمل و نقل نامگذاری شده است.