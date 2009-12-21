اختلاف نظر ایران و مصر در کمک به فلسطین جزیی است/ تاکید برگسترش همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار در مورد سوابق اسلامی و تمدنی دو کشور مصر و ایران اظهار داشت: مصر و ایران بزرگترین قدرت‌های منطقه‌ای هستند که هر دو دارای سوابق بسیار ارزشمندی در توسعه وگسترش دین و فرهنگ داشتند.

وی افزود: مردم هر دو کشور به هم بسیار علاقه‌مند هستند و روابط دو کشور می‌تواند بر ایجاد آرامش و امنیت منطقه کمک بسیار مهمی کند.

لاریجانی همچنین روابط اقتصادی و فرهنگی را به خصوص در بخش خصوصی برای هر دو کشور مهم دانست.

عمر سلیمان نیز در این دیدار ضمن اظهار خوشحالی از سفر لاریجانی به مصر گفت: ایران و مصر دارای مشترکات زیادی هستند و اگر اختلافی وجود دارد، بزرگ نیست و جزئی است.

وی افزود: هدف‌های مشترکی داریم که آماده هستیم که در زمینه‌ اقتصادی وفرهنگی در وسیع‌ترین سطح همکاری کنیم.

رئیس سازمان اطلاعات مصر تصریح کرد: تجار، علما و دانشمندان دینی و دانشگاهی ایران به مصر بیایند و در مقابل بازرگانان، علما و دانشمندان حوزوی و دانشگاهی مصر به ایران بروند و ما برای این مسئله همه نوع تسهیلات فراهم می‌کنیم.

وی افزود: همکاریهای اقتصادی،‌ فرهنگی فرصت مناسب ایجاد خواهد کرد که در آینده روابط در همه زمینه‌ها توسعه یابد.

عمر سلیمان تاکید کرد: در موضوع فلسطین نیز هدف ما و شما مشترک است و آن کمک به مردم فلسطین برای رسیدن به اهداف خود است ممکن است در روش اختلافی وجود داشته باشد که آن هم با گفتگو قابل حل است.