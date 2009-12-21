ساختار نظام آموزشی را تغییر نداده ایم/ فقط پیش دانشگاهی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه متاسفانه نظام تعلیم و تربیت بی سرسامان بوده است، درباره تغییر نظام آموزش و پرورش به دو دوره 6 ساله گفت: در نظام آموزشی جدید، دوره پیش دانشگاهی حذف شده و ما در نظام ساختاری آموزش وپرورش تغییراتی جز این نداریم.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم گفت: این تغییر فقط مربوط به دوره پیش دانشگاهی است زیرا در سال 72-71 طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هر کس که قصد ورود به دانشگاه را داشت باید دوره ای را می گذراند که این دوره به آموزش و پرورش واگذار شد.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود افرادی که دارای معدل 14 هستند، وارد شوند اما به مرور زمان این رویه تغییر کرد و همه وارد این سیستم شدند که ماهیت این دوره را دچار خدشه کرد. اما با حذف کنکور که تا سال 90 اتفاق می افتد،‌ به طور طبیعی نیازی به وجود این دوره نیست.

وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: بر همین اساس با نظر کارشناسان مختلف تصمیم بر این شد تا تغییراتی ایجاد شود و جبران این دوره یک ساله صورت گیرد.

فرهنگیان زیاده خواه نیستند

وی با بیان اینکه باید در حین سخن گفتن از فرهنگیان واژگانی در شان آنها به کار برده شود، افزود: متاسفانه الفاظ و واژگان به دلیل ندانم کاری برخی ها به شکلی مطرح می شود که به اصطلاح فرهنگیان زیاده خواه هستند این در حالی است که آنها قشری هستند که در طول تاریخ خدمت رسانی بی شائبه ای به جامعه داشته اند.

وزیر آموزش و پرورش دولت نهم مشکلات معیشتی فرهنگیان را زیاد دانست و اظهار کرد: هر چند در سال اخیر گام های خوبی برای بهبود وضعیت معیشت این افراد برداشته شده اما باید تکمیل شده و در آموزش وپرورش به سمت و سویی برویم که تحول بنیادین ایجاد شود.

حاجی بابایی در پاسخ به سئوالی درباره معوقات برخی از بازنشستگان گفت: دوران بحث معوقات گذشته است. حدود 3 سال قبل این مشکلات وجود داشت که در حال حاضر حل شده است. البته در برخی از موارد که یکی مربوط به مشخص نشدن مناطق محروم و دیگری مسکن است، هنوز مشکلاتی وجود دارد که آن هم در حال حل شدن است.

وی ادامه داد: البته باید این را در نظر داشت که آموزش و پرورش به دلیل گستردگی مشکلات خاص خود را دارد و برخی از مسائل آن با سایر وزارتخانه ها متفاوت است.

آموزش و پرورش با بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل شد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حدود 83 هزار و 500 نفر در سال جاری در آموزش و پرورش بازنشسته شده اند، گفت: همچنین 53 هزار و 500 فرهنگی که اول مهرماه بازنشسته شده اند، حدود 3 ماه است که حقوق نگرفته اند زیرا سازمان بازنشستگی ایراداتی را بر بازنشستگی پیش از موعد وارد کرده که دولت باید مابه التفاوت این 5 سال را پرداخت کند.

حاجی بابایی تاکید کرد: با تلاش های صورت گرفته کل معوقات این افراد تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد برای آموزش و پرورش مشکلات بسیاری ایجاد کرد، گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته، مبلغی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان می شود.