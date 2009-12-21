پرونده برنج های آلوده هنوز در کمیسیون بهداشت بسته نشده است

حسینعلی شهریاری در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: کمیسیون بهداشت مجلس همچنان موضوع برنج های وادراتی را پیگیری می کند.

وی ادامه داد: پرونده برنج های وارداتی هنوز در کمیسیون بهداشت بسته نشده است و ما منتظر ارائه جواب قطعی آزمایشات در این باره هستیم.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت تصریح کرد: یکی از اعضای کمیسیون مامور رسیدگی جدی به این موضوع شده و نهایتا تا دو هفته دیگر کمیسیون بررسی های خود را به پایان رسانده و نظر کمیسیون اعلام خواهد شد.

این در حالی است که محمد رضا رضایی کوچی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 18 آذرماه به خبرنگار مهر گفته بود، کمیسیون بهداشت و درمان با توجه به آزمایشات انجام شده در مراجع مختلف و تضمین وزارت بهداشت و درمان، در زمینه سلامت برنج های وارداتی قانع شده است .

به گزارش مهر، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هفته گذشته نظر خود درخصوص برنج های وارداتی را طی نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی در این نامه تاکید کرده که آلوده نبودن برنج های وارداتی علی رغم ادعاهای اعلام شده برای کمیسیون ثابت نشده است ، وی در جمع خبرنگاران مجلس نیز از اعلام خبرهای ضد و نقیض درخصوص برنج های وارداتی از سوی دستگاههای ذی ربط اظهارگله کرد.

سئوال اساسی که در گزارش کمیسیون کشاورزی آمده بود این بود که با توجه به اینکه وزارت بهداشت طبق اظهارات مسئولانش بر روی برنج هیچ گونه آزمایش آرسنیک انجام نمی دهد ، چگونه بدون انجام این آزمایشات اعلام کرده است که این برنجها فاقد آرسنیک است!