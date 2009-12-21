  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

گاز 16 سازمان دولتی قطع شد

گاز 16 سازمان دولتی قطع شد

شرکت ملی گاز ایران انشعاب گاز 16 سازمان دولتی در استان خراسان رضوی را به استناد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی در ماههای آذر تا اسفند کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند، درجه حرارت محیط کار را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم کنند.

بر همین اساس به دنبال انجام بازدیدهایی از 722 سازمان دولتی در استان خراسان رضوی برای 51 اداره به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف گاز تذکر کتبی صادر شد.

پس از صدور اخطار نیز انشعاب گاز 16 اداره به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و همچنین عدم توجه به تذکر مکتوب قطع شده است.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور کلیه دستگاه های دولتی موظف هستند تا دمای محیط کاری را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد (دمای رفاه) تنظیم کنند که اقدام اخیر شرکت ملی گاز بر اساس این بخشنامه انجام گرفته است.

کد مطلب 1004518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها