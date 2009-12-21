گاز 16 سازمان دولتی قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی در ماههای آذر تا اسفند کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند، درجه حرارت محیط کار را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم کنند.

بر همین اساس به دنبال انجام بازدیدهایی از 722 سازمان دولتی در استان خراسان رضوی برای 51 اداره به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف گاز تذکر کتبی صادر شد.

پس از صدور اخطار نیز انشعاب گاز 16 اداره به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و همچنین عدم توجه به تذکر مکتوب قطع شده است.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور کلیه دستگاه های دولتی موظف هستند تا دمای محیط کاری را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد (دمای رفاه) تنظیم کنند که اقدام اخیر شرکت ملی گاز بر اساس این بخشنامه انجام گرفته است.

