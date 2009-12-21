90 درصد بازارهای مشهد فاقد خاموش کننده حریق هستند

آتشپاد دوم حسن جعفری در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: بازارها مشهد هیچ نوع متولی ندارد و در بازدیدهایی که صورت گرفته مشخص شده 90 درصد بازارهای مشهد فاقد سیستم خاموش کننده و کپسول ایمنی است و به دلیل نبود متولی خاص هیچ فعال اجرایی برای تجهیز و ایمن سازی بازارها وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بیش از 500 درصد مهمانپذیرهای مشهد فاقد امکانات ایمنی هستند، تاکید کرد: در بازدیدهای صورت گرفته از 310 مهمان پذیر موجود در مشهد 210 مورد فاقد سیستم آب آتش نشانی با بیش از 87 درصد فاقد پله اضطراری و در نهایت 55 درصد نیز فاقد کپسول خاموش کننده حریق هستند.

وی در رابطه با ایمن سازی مدارس در مقابله با حوادث و حریق گفت: آموزش و پرورش تاکنون مجوز ورود برای بازدید از مدارس را به سازمان آتش نشانی نداده است.

جعفری در رابطه با استاندارد تجهیزات و کالاهای ایمنی موجود در بازار گفت: متاسفانه استانداردی برای تجهیزات ایمنی وجود ندارد و در حدود 200 مورد کالای ایمنی با مارکهای مختلف وارداتی وجود دارد که در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با اتحادیه ابزار فروشان و شرکتهای کالا و تجهیزات ایمنی گذاشته ایم اما با توجه به اینکه برای سازمان آتش نشانی جایگاه در این خصوص تعریف نشده است فعال اجرایی برای مصوبات این جلسات وجود ندارد.