۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۹

90 درصد بازارهای مشهد فاقد خاموش کننده حریق هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد از نبود وجود خاموش کننده حریق در 90 درصد بازارهای مشهد خبر داد.

آتشپاد دوم حسن جعفری در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: بازارها مشهد هیچ نوع متولی ندارد و در بازدیدهایی که صورت گرفته مشخص شده 90 درصد بازارهای مشهد فاقد سیستم خاموش کننده و کپسول ایمنی است و به دلیل نبود متولی خاص هیچ فعال اجرایی برای تجهیز و ایمن سازی بازارها وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بیش از 500 درصد مهمانپذیرهای مشهد فاقد امکانات ایمنی هستند، تاکید کرد: در بازدیدهای صورت گرفته از 310 مهمان پذیر موجود در مشهد 210 مورد فاقد سیستم آب آتش نشانی با بیش از 87 درصد فاقد پله اضطراری و در نهایت 55 درصد نیز فاقد کپسول خاموش کننده حریق هستند.

وی در رابطه با ایمن سازی مدارس در مقابله با حوادث و حریق گفت: آموزش و پرورش تاکنون مجوز ورود برای بازدید از مدارس را به سازمان آتش نشانی نداده است.

جعفری در رابطه با استاندارد تجهیزات و کالاهای ایمنی موجود در بازار گفت: متاسفانه استانداردی برای تجهیزات ایمنی وجود ندارد و در حدود 200 مورد کالای ایمنی با مارکهای مختلف وارداتی وجود دارد که در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با اتحادیه ابزار فروشان و شرکتهای کالا و تجهیزات ایمنی گذاشته ایم اما با توجه به اینکه برای سازمان آتش نشانی جایگاه در این خصوص تعریف نشده است فعال اجرایی برای مصوبات این جلسات وجود ندارد.

