کتاب درسی دختران و پسران از سن 9 سالگی متفاوت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حمیدرضا حاجی بابایی روز دوشنبه در همایش استانداران سراسر کشور با بیان اینکه از پایان دوره ابتدایی کتب به سمت تخصصی سوق پیدا می کنند و در دوره متوسطه نیمه تخصصی می شوند افزود: مقام معظم رهبری به تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کردند و این یعنی ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه کار تحقیقاتی عمیقی درخصوص این طرح انجام شده است گفت: در این طرح دوره ابتدایی یکسال افزایش می یابد و کتب درسی نیز براساس سن دانش آموز تعیین می شود.

حاجی بابایی با تأکید بر اینکه برخی کارهای حاشیه ای آموزش و پرورش باید به متن برگردد، گفت: مطابق اصل 30 قانون اساسی و بنا به دستور رئیس جمهور، پیش دبستانیها و مهدکودکها باید در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی از انتصاب فردی به عنوان قائم مقام امور ورزشی برای خود در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تمام امورات ورزشی زیر نظر این قائم مقام خواهد بود.

حاجی بابایی افزود: مهمترین سیاست ما این است که تجهیزات و امکانات موجود در آموزش و پرورش را با کمک استانداریها به سمت و سوی مدرسه ببریم.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییرات جدید در نظام آموزش و پرورش گفت: در این طرح که براساس وضعیت آموزش و پرورش در 110 کشور پیشرفته دنیا پی ریزی شد، نظام آموزش و پرورش دو دوره 6 ساله شده است.