برگزاری هفدهمین طرح مبادله کتاب در حسینیه ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح بیش از 400 جلد کتاب در زمینههای مختلف فرهنگی، روانشناسی، ادبیات، علوم و ... در معرض دید عموم قرار میگیرد.
در طرح مبادله کتاب افراد میتوانند کتابهای بدون استفاده خود را که از نظر محتوایی و کیفیت ظاهری مناسب هستند با کتابهایی که کتابخانه به این منظور فراهم کرده مبادله کنند.
هفدهمین طرح مبادله کتاب تا روز شنبه 14 دی ماه ادامه خواهد یافت.
علاقمندان برای شرکت در این طرح میتوانند از ساعت 9 تا 14 به کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به آدرس خیابان دکتر علی شریعتی جنب خیابان گلنبی مراجعه کنند.
نظر شما