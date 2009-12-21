کمبود تخت درمانی برای معتادان پرخطر فارس باید پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی ظهر دوشنبه در نهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس افزود: این استان همواره به عنوان یکی از قطبهای پزشکی کشور مطرح بوده اما در این استان تعداد بسار محدودی تخت بستری در خصوص معتادان پرخطر وجود دارد که جوابگوی درمان این بیماران نیست که باید این امر در سفر دور سوم هیئت دولت به استان فارس از سوی مسئولان علوم پزشکی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی از پیشگیری به عنوان اولویتهای مبارزه با مواد مخدر یاد کرد و افزود: فرهنگسازی و ارائه اطلاعات مناسب به شهروندان باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد که در این راستا می توان تلفنهای مشاوره را در اختیار مردم قرار داد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس از شهرداری به عنوان یک ارگان اثر گذار در خوزه فرهنگسازی یاد کرد و افزود: بسیاری از مشکلات با همکاری شورای شهر شیراز قابل حل و بررسی بوده و از توانمندی های شهرداری نیز می توان در حوزه پیشگیری استفاده کرد.

سردار مویدی با اشاره به اهمیت پرونده های مواد مخدر صنعتی نیز بیان کرد: امروزه مواد مخدری مثل شیشه به یک چالش تبدیل شده که باید پرونده های مربوط به این بخش را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داد تا نتیجه ای مطلوب حاصل شود.

در ادامه جلسه اسدالله اسدی جاشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس نیز بیان کرد: طی سال جاری 44 تن مواد مخدر در سطح استان کشف و در این راستا 120 باند نیز متلاشی شد.

وی اضافه کرد: در این رابطه طی این مدت 239 دستگاه خودرو، 124 قبضه سلاح، 78 هزار و 297 آمپول مواد مخدر کشف و 769 قاچاقچی، 11 هزار و 479 توزیع کننده نیز دستگیر شدند.