۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

فردا و با حضور سعیدلو /

عملکرد فدراسیون های بدمینتون و کونگ فو بررسی می شود

عملکرد دو فدراسیون بدمینتون و کونگ فو روز سه شنبه با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان این دو فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضورعلی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزارخواهد شد، عملکرد و بیلان کاری فدراسیون های بدمینتون و کونگ فو مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در این نشست مهدی کرباسیان و علی منتظری روسای فدراسیونهای بدمینتون و کونگ فو پیرامون آخرین وضعیت فدراسیون‌های تحت امر خود و همچنین عملکرد و برنامه‌های انجام شده این فدراسیون‌ها به رئیس سازمان تربیت بدنی گزارش خواهند داد.

سازمان تربیت بدنی تاکنون در نشست‌های حضوری عملکرد روسای 31 فدراسیون ورزشی را مورد بررسی قرار داده است.

مسئولان سازمان طی این نشست‌ها تصمیم به تغییر روسای فدراسیون‌های تنیس روی میز، شنا، پزشکی ورزشی، دوچرخه سواری، بولینگ و کیو اسپورت و اسکیت گرفتند.

