شهرهای بزرگ استان نسبت به جمع آوری و ساماندهی متکدیان فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی عرفان منش در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان و بی خانمان های استان تهران با بیان اینکه متکدیان و دوره گردها چهره برخی از شهرهای استان تهران را مخدوش کرده اند، گفت: شهرداریهایی چون ورامین، شهریار، اسلامشهر و کرج و دیگر شهرهای استان باید روند جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرهای خود را تقویت کنند.

عرفان منش مصوبه شورای عالی اداری برای تعیین وظایف هر یک از سازمانها و نهادهای عضو ستاد ساماندهی متکدیان را کاملا شفاف خواند و افزود: تدوین آیین نامه نحوه نظارت بر عملکرد اعضا و دستگاههای عضو ستاد ساماندهی متکدیان سبب روشن شدن وضعیت و میزان عملکرد دستگاهها در نحوه انجام وظایف خواهد شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران اظهار داشت: دستگاههای اجرایی عضو ستاد باید بودجه های لازم برای انجام وظایف خود در خصوص ساماندهی متکدیان استان تهران را در بودجه های سنواتی و سالیانه خود لحاظ کنند.

عرفان منش با تغییر رویکردها در حوزه اجتماعی و کمک به دستگاههای اجرایی استان که خط مقدم جمع آوری و ساماندهی متکدیان است را یک اصل ضروری خواند و اضافه کرد: با توجه به ورود به فصل زمستان همه دستگاههای عضو ستاد موظفند نسبت به انجام وظایف در خصوص ساماندهی متکدیان شهر و شهرهای استان اقدام و با اقدامات منسجم تر روند فعالیتهای خود را افزایش و ارتقا بخشند.

وی بخشی نگری برخی از دستگاههای اجرایی را سبب ایجاد مشکلاتی در روند ساماندهی متکدیان استان دانست و گفت: اصلاح ساختار، ارتقای کارکردها و بهبود روشها از ضروریات مورد لزوم و تاکید شورای عالی اداری برای ستاد ساماندهی متکدیان استان تهران است.

عرفان منش خواستار تعیین وضعیت متکدیان مجهول الهویت و غیر ایرانی شد و تصریح کرد: با تلاش سازمان بهزیستی استان تهران و همکاری نیروی انتظامی، شهرداری تهران و ساماندهی مناسب هم اکنون از تعداد متکدیان معلول نسبت به چند سال گذشته در سطح شهر کاسته شده و روند نزول آمار مراکز نگهداری حاکی از موفقیت آمیز بودن اقدامات دستگاههای مسئول است.