به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله رجب زاده در همایش بین المللی حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی اظهار داشت: همچنین از تعداد کل پرونده‌های ارجاع شده به مراکز مشاوره نیروی انتظامی حدود 22 هزار و 523 پرونده مربوط به زنان بوده است.

این اجلاس با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگستری کل استان تهران برگزار شده است.

انجمن ملل متحد ایران، موسسه خیریه حمایت ازآسیب دیدگان اجتماعی، صندوق جمعیت ملل متحد دراین اجلاس حضور دارند.

وی با اشاره به این که در حال حاضر حدود یکهزار کارمند زن در مراکز نیروی انتظامی تهران بزرگ مشغول به کار هستند افزود: در شهر تهران 9 مرکز مشاوره وجود دارد که در این مراکز 146 مشاور زن مشغول هستند.



رجب زاده ادامه داد: همچنین طی هفت ماه گذشته از سال جاری 10 درصد از تعداد کل تخلفات راهنمایی و رانندگی تهران مربوط به زنان بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین 25 درصد از تعداد کل گواهینامه‌های صادر شده در هفت ماه گذشته را مربوط به زنان عنوان کرد.



وی دعاوی خانوادگی، نزاع و دعاوی حقوقی از جمله موضوعات پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره نیروی انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد و افزود: از 22 هزار و 523 پرونده ارجاعی به مراکز مشاوره حدود 11 هزار و 865 فقره به سازش انجامیده است.

رجب زاده همچنین با اشاره به ارایه خدمات مشاوره از طریق فوریتهای پلیسی 110 گفت: اکنون 238 نفر کارمند زن از طریق فوریتهای پلیسی 110 خدمات مشاوره مورد نیاز زنان را ارایه می‌کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تعداد تماسهای گرفته شده با پلیس 110 در هفت ماه گذشته برای مشاوره حقوقی را 13 هزار و 307 فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد هفت هزار و 828 تماس مربوط به زنان و پنج هزار و 479 تماس مربوط به مردان بوده است.

تعداد کل تماسهای گرفته شده با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در سال جاری برای مشاوره دعاوی خانوادگی را 4 هزار و 613 مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد 3 هزار و 454 تماس مربوط به زنان بوده است.

رجب زاده تدوین راهبردی برای کاهش ترس زنان در جامعه، شناسایی مسایل مربوط به زنان و توانمندسازی حوزه‌های دانشی، نگرشی و مهارتی را از جمله راهکارهای موثر در تامین امنیت اجتماعی این قشر ازاجتماع ذکر کرد.