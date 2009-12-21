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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۵

نخستین ربات امدادگر مین یاب اتوماتیک در مشهد رونمایی شد

نخستین ربات امدادگر مین یاب اتوماتیک در مشهد رونمایی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: نخستین ربات امدادگر مین یاب اتوماتیک در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی خراسان رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد قاسمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران  در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: این ربات توسط اعضای کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار طراحی و ساخته شده است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: ربات امدادگر مین یاب در راستای کشف مینهای موجود در عمق زمین و با قابلیت رسم نقشه به صورت کاملا اتوماتیک که نیازی به دخالت کاربر در امر هدایت ندارد ساخته شده است.

وی افزود: ربات مذکور قادر است محوطه های آلوده به مین را اسکن نموده و سن سورهای آن قادرند مین های دفن شده در عمق 70 سانتی متری زمین را تشخیص دهد.

قاسمی ادامه داد: ربات امدادگر مین یاب به گونه ای طراحی شده که الگوریتم حرکتی آن تمام سطح مورد نظر را اسکن کرده و هیچ نقطه ای از چشم ربات پنهان نمی ماند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر رضوی اظهار داشت: در حین اسکن مورد نظر اگر چنانچه محوطه اداری مین باشد ربات در محل مورد نظر توقف و چشمک زن آن در قسمت فوقانی ربات، کاربر را از وجود مین مطلع می کند.

قاسمی گفت: با توجه به طراحی صورت گرفته ربات فوق از لحاظ مکانیکی قابلیت حرکت در جهت مختلف و ارسال نقشه مورد نظر در نقاط آلوده را دارد.

وی افزود: ساز و کار ساخت ربات امدادگر مین یاب کاهش اثرات جانی و مالی در امر خنثی سازی مین ها و پاکسازی میدانهای مین است که کاملا اتوماتیک و نیاز به دخالت کاربر در امر هدایت ندارد.

کد مطلب 1004566

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