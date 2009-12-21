نخستین ربات امدادگر مین یاب اتوماتیک در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد قاسمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: این ربات توسط اعضای کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار طراحی و ساخته شده است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: ربات امدادگر مین یاب در راستای کشف مینهای موجود در عمق زمین و با قابلیت رسم نقشه به صورت کاملا اتوماتیک که نیازی به دخالت کاربر در امر هدایت ندارد ساخته شده است.

وی افزود: ربات مذکور قادر است محوطه های آلوده به مین را اسکن نموده و سن سورهای آن قادرند مین های دفن شده در عمق 70 سانتی متری زمین را تشخیص دهد.

قاسمی ادامه داد: ربات امدادگر مین یاب به گونه ای طراحی شده که الگوریتم حرکتی آن تمام سطح مورد نظر را اسکن کرده و هیچ نقطه ای از چشم ربات پنهان نمی ماند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر رضوی اظهار داشت: در حین اسکن مورد نظر اگر چنانچه محوطه اداری مین باشد ربات در محل مورد نظر توقف و چشمک زن آن در قسمت فوقانی ربات، کاربر را از وجود مین مطلع می کند.

قاسمی گفت: با توجه به طراحی صورت گرفته ربات فوق از لحاظ مکانیکی قابلیت حرکت در جهت مختلف و ارسال نقشه مورد نظر در نقاط آلوده را دارد.

وی افزود: ساز و کار ساخت ربات امدادگر مین یاب کاهش اثرات جانی و مالی در امر خنثی سازی مین ها و پاکسازی میدانهای مین است که کاملا اتوماتیک و نیاز به دخالت کاربر در امر هدایت ندارد.