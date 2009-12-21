آزما به شماره 68 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آذر ماه این نشریه با آثار علی محمد حق‌شناس، هادی سحابی، حوری اعتصام، پوران صارمی، گیتا گرکانی، جمال میرصادقی، محمدرضا ربیعیان، حسین شهرابی، محسن حکیم معانی، منصوره خادم‌نیا، ماری آن دیایه، چینوآچه بی، استانیسلاو لم، مارک استرند، گونترگراس و ... به چاپ رسیده‌ است.

در شماره اخیر آزما چند یادداشت و مقاله به یاد نویسنده، مترجم و نقاش از دست رفته مهدی سحابی اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان به یادداشت هوشنگ اعلم سردبیر این نشریه با عنوان"مردی از تبار رنگ و خیال" و نوشته "نقاش خوبیها" از ندا عابد صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه اشاره کرد.

نگاهی به مجموعه داستان "کاش به کوچه نمی‌رسیدم" اثر محمد هاشم اکبریانی با عنوان "شهری که کسی او را به یاد ندارد" از مطالب خواندنی این مجله به شمار می‌آید.

در یادداشت محمد رضا ربیعیان بر این کتاب می‌خوانیم: بعضی کتابها بدشانس‌اند و در اوضاع و احوالی منتشر می‌شوند که توجه افراد جامعه معطوف به موضوع دیگری است. یکی از این کتابها مجموعه داستانی است با عنوان"کاش به کوچه نمی‌رسیدم" که همزمان با نمایشگاه کتاب به همت نشر چشمه منتشر شد، چند هفته‌ در فهرست پرفروشها بود و بعد خورد به داستان انتخابات و در حاشیه ماند... .