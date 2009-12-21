سیاست ایران تعمیق همگرایی و ارتقای امنیت و ثبات در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی روز دوشنبه در ادامه سفر خود به لبنان و در دیدار با میشل سلیمان همچنین تصریح کرد: حفظ ثبات، آرامش، امنیت و استقرار لبنان و مقابله جدی با هرگونه تنش آفرینی، فتنه جویی و تجاوز به حقوق ملتها از اولویتهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی با ابراز خرسندی و تبریک به مناسبت تشکیل دولت وحدت ملی لبنان وآرزوی موفقیت برای این دولت، سلام گرم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به همتای لبنانی اش ابلاغ کرد.

متکی ابراز امیدواری کرد در پرتو تدابیر و مواضع اصولی رئیس جمهوری لبنان ، اوضاع داخلی این کشور و روند توسعه هرچه بیشتر روابط با کشورهای دوست، بهبود و ارتباطات منطقه ای و همکاریهای دو جانبه و چند جانبه گسترش یابد.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اراده سیاسی روسای جمهور دو کشور برای گسترش و تحکیم روابط تهران و بیروت ، آمادگی شرکت ها و بخش های خصوصی جمهوری اسلامی ایران را برای مشارکت در جهت پیشبرد طرحهای سازندگی ، عمرانی و تقویت زیرساختهای لبنان اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در سال گذشته برگزاری این نشست را بستر مناسبی برای تقویت همکاریهای همه جانبه و جامع الاطراف دو کشور توصیف کرد و زمینه ها را برای گسترش مناسبات در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و دانشگاهی را مساعد دانست.

میشل سلیمان هم از منوچهر متکی خواست سلام گرم و صمیمانه وی را به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به ویژه محمود احمدی نژاد همتای ایرانی ابلاغ کند.

وی افزود افتخار می کنیم که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران داریم و امیدواریم دیدار شما از بیروت این مناسبات را در مسیر پیشرفت بیشتر قرار دهد.

رئیس جمهور لبنان با مثبت خواندن دیدارهای متقابل مقامات و مسئولان دو کشور به عضویت لبنان به عنوان عضو غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت ضروری است مشورتها ، ارتباطات و هماهنگی های تهران و بیروت در زمینه هماهنگیهای بین المللی افزایش یابد.

سلیمان با تشریح آخرین تحولات داخلی و خارجی لبنان تصریح کرد خوشبختانه لبنان درحال عبور از بحران ها و فراز و نشیبهاست و تلاش می کنیم نظرگروههای مختلف را به هم نزدیک کنیم.