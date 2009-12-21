اختصاص بیشترین اعتبارات تملک دارایی خراسان رضوی برای مقابله با سیل

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری مهمترین این پروژه ها را لایروبی مسیل اعلام کرد و افزود: 10 پروژه لایروبی مسیل با اعتباری معادل 2.5 میلیارد ریال در شهرستانهای طرقبه، شاندیز، تربت جام، تایباد، کلات، چناران، نیشابور، درگز و تربت حیدریه توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اجرا می شود.

جواد عرفانیان افزود: علاوه بر اعتبار تخصیص یافته از سوی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان، شرکت آب منطقه ای نیز برای مشارکت در اجرای این پروژه 750 میلیون ریال اختصاص خواهد داد و با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی به ویژه راه و ترابری و شهرداری، اقدامی اساسی در اجرای مقررات حفظ حریم و بستر کال ها و لایروبی آن ها صورت خواهد گرفت.

وی همچنین خبر داد: سه پروژه احداث و مرمت پل کال های شور و گرگ، سه پروژه احداث و مرمت آبنما، 12 پروژه احداث دیوارهای ساحلی و حفاظتی، 10 پروژ تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی، هفت پروژه مرمت آب بردگی ابنیه فنی محورهای عشایری و سه پروژه مرمت چاه و استخر برای پیشگیری، آمادگی و بازسازی خسارات ناشی از سیل اجرا می شود.

جواد عرفانیان با اشاره به اهمیت آبخیزداری در مقابله با سیل اظهار داشت: 20 پروژه آبخیزداری از جمله مرمت فاروها و نهال کاری، 50 هکتار از عرصه منابع طبیعی، مرمت چاه، استخر، شبکه آبیاری، استخر پارک، فضای سبز و نهالستان همچنین آبشخورهای آسیب دیده، بندهای ذخیره آب و سایر پروژه های منابع طبیعی اجرا می شود و امید می رود با اجرای صحیح این پروژه ها نه تنها میزان ذخیره سازی آب در استان افزایش یابد بلکه از بروز سیل های مخرب نیز پیشگیری شود.

عرفانیان یادآور شد: بارندگی در سال جاری زراعی نسبت به سال زراعی پیش افزایش یافته ولی اغلب به صورت باران بوده که بستر مناسبی را برای سیلاب فراهم ساخته است.