به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار وزارت تعاون، تا پایان شهریورماه سالجاری هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری فعال در کشور تشکیل شده است که به گفته مسئولان وزارت تعاون این تعداد تعاونی اعتباری در گرایشهای مختلف تعاون از جمله کشاورزی، صنعت، مسکن و غیره در حال حاضر فعال و به کار مالی و اعتباری مشغول هستند.

مهلت قانونی تمام شد

بر اساس این گزارش، پیرو اجرای طرح ساماندهی تعاونی های اعتباری و سایر موسساتی که در حال حاضر بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مشغول به کار هستند و همچنین جدی تر شدن جلوگیری از فعالیت تعاونی های غیرمجاز، مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی (پایان آذر ماه 88) برای دریافت مجوز فعالیت مالی و اعتباری به اتمام رسید.

1526 تعاونی اعتباری با 743 میلیارد ریال سرمایه

هم اکنون هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری در کشور با سرمایه ای بالغ بر 743 میلیارد ریال فعالیت می کنند، می توان یکی از مشکلات عمده تعاونی های اعتباری را انجام فعالیت مالی و اعتباری با مجوز تعاونی دانست. در این زمینه هر موسسه و شرکتی که بخواهد وارد فعالیت های مالی شود باید علاوه بر دستگاه مربوط به خود از بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دریافت کنند.

وزیر تعاون: ما فقط مجوز تعاونی دادیم

محمد عباسی وزیر تعاون در این زمینه که آیا داشتن مجوز تعاونی برای فعالیت شرکتهای تعاونی اعتباری کافی است؟ گفت: وزارت تعاون به عنوان دستگاه نظارت کننده بر امورات تعاونی ها موظف است در چارچوب قانون به هر شرکتی که قصد فعالیت تعاونی داشته باشد البته پس از احراز شرایط، مجوز تعاونی بدهد.

وزیر تعاون بیان داشت: البته اگر شرکت تعاونی اعتباری بخواهد وارد فعالیتهای مالی و اعتباری شود باید از مراجع ذی صلاح این بخش که بانک مرکزی است مجوز فعالیت مالی و اعتباری بگیرد.

عضویت 400 هزار نفر در تعاونی های اعتبار

در حال حاضر 400 هزار نفر در این هزار و 526 تعاونی اعتباری کشور عضو هستند. وزارت تعاون معتقد است هرچند که این تعاونی ها با هدف جمع آوری سپرده های اندک اعضاء و تامین نیازهای اعتباری تشکیل شده اند ولی از این طریق حدود 6 هزار فرصت شغلی نیز در کشور ایجاد شده است.

براساس لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی در حال حاضر فقط 14 تعاونی دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری هستند که می توان به تعاونی اعتبار کارکنان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، تعاونی اعتبار کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات استان اصفهان، تعاونی اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) و تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرمان سپهر اشاره کرد.

تعاونی‌های اعتباری: تا پایان سال وقت بدهید

تاکنون آمار روشنی از وضعیت مراجعه تعاونی های اعتباری به بانک مرکزی برای دریافت مجوز ارائه نشده است. در حالی اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز مالی و اعتباری تعاونی ها وارد فاز جدیدی می شود که مدیرعامل اتحادیه تعاونی های اعتباری استان تهران، مهلت بانک مرکزی برای مجوز دار شدن تعاونی ها را کوتاه دانست و افزود: اگر بانک مرکزی تا پایان سالجاری به تعاونی های اعتباری مهلت ارائه مدارک و تکمیل مراحل دریافت مجوز را ندهد بسیاری از تعاونی ها منحل خواهند شد.

بررسی آمار وزارت تعاون نشان می دهد که در 97 درصد از تعاونی های اعتباری کشور گروههای مختلف شغلی شکل گرفته است به نحوی که هم اکنون هزار و 386 تعاونی اعتباری در بین اقشار کارمندی، کارگری و فرهنگیان تشکیل شده است.

135 تعاونی اعتباری تهران غیرفعالند

از تعداد یکهزار و 526 تعاونی اعتباری کشور، 90 تعاونی در سایر گروههای شغلی غیر از فرهنگیان، کارگران و کارمندان قرار دارند. در این میان تعداد 50 تعاونی اعتباری نیز در حال فعالیت هستند که می توان آنها را جزو گروههای ضعیف دانست به نحوی که سهم این تعاونی ها از کل فقط 3 درصد است.

حضور کمرنگ تعاونی های تهران در طرح ساماندهی

در حال حاضر از تعداد 285 تعاونی اعتباری استان تهران نیز 150 مورد فعال هستند که از این میزان نیز فقط 50 تعاونی توانسته اند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند. مراحل دریافت مجوز نهایی نیز به نحوی است که ابتدا موافقت اصولی اولیه از وزارت تعاون و موافقت تاسیس و ثبت از بانک مرکزی را دریافت و در مرحله آخر نیز مجوز فعالیت از بانک مرکزی می گیرند.