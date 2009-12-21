جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد سیدآبادی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش شورای امر به معروف و نهی از منکر هیئت های مذهبی، اتحادیه ها، مجتمع های تجاری و اعضای ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری استان خراسان رضوی در این رابطه افزود: طبق اصل هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید حکومت حضور جدی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در بعضی موارد امور مستقر و اجرایی نمی شود مگر با اعمال زور حکومت لذا باید تب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همه گیر شود و این فریضه زمانی فرهنگ می شود که حاکمیت و ملت را فرا گیرد.

وی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بسیار مهم و ضرروی دانست و اظهار داشت: هنوز جایگاه این فریضه برای مردم روشن نیست و باید تبیین بشود که از همه واجبات الهی برتر است.

سید آبادی افزود: خداوند اولنی آمر به امر به معروف و نهی از منکر است و در کل قرآن 28 آیه در این زمینه آمده است که مهم سخن و کیفیت آیات است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی یکی از مهمترین عوامل بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عدم آگاهی به این فریضه دانست و گفت: دست اندرکاران این امر که در راستای احیای این فریضه گام بردارند باید خودآگاهی کامل نسبت به این مساله داشته باشند.