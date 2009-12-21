1520 هیئت مذهبی در شهریار شناسایی و ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام حسین کوششی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ماه محرم و اجرای برنامه های مختلف برای هیئتهای مذهبی در این ماه اظهار داشت: در مجموع در سطح شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد هزار و 520 هیئت مذهبی شناسایی و ساماندهی شدند همچنین 105 نفر مبلغ از استان قم به این شهرستان برای برگزاری محافل و سخنرانی در هیئتها اعزام شدند.

وی افزود: در بخش دیگری 30 مبلغ متفرقه، 200 روحانی بومی و 55 مبلغ نیز برای برگزاری مراسمها و محافل عزاداری در محرم جذب شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هر روحانی و مبلغ در ماه محرم در مجموع سه مجلس و محفل را پوشش می دهند.

کوششی بیان داشت: مسئولان هیئتها باید نسبت به فعالیتهای انحرافی برخی از افراد هوشیار باشند و نگذارند که به هیئتها نفوذ پیدا کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: برنامه های برگزاری در ماه محرم باید از کیفیت و کمیت لازم و کافی برخوردار باشد که در این راستا ستاد بررسی شئون مناسبتهای مذهبی در شهرستان تشکیل شده و برای برگزاری کلیه مناسبتها به خصوص مراسمها در ماه محرم تدابیر لازم اندیشیده می شود.

وی همچنین از عدم استفاده از تصاویر و شمایل منتسب به ائمه و امامان هشدار و ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی با هرگونه تخلف در این راستا برخورد جدی می کند.

این مسئول یادآور شد: در سال گذشته با اجرای این طرح و افزایش تولیدات جایگزین، بالغ بر 80 درصد این تصاویر و شمایلها جمع آوری شد.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.