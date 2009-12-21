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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۶

با آغاز ماه محرم؛

1520 هیئت مذهبی در شهریار شناسایی و ساماندهی شدند

1520 هیئت مذهبی در شهریار شناسایی و ساماندهی شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهریار از شناسایی و ساماندهی هزار و 520 هیئت مذهبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، حجت الاسلام حسین کوششی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ماه محرم و اجرای برنامه های مختلف برای هیئتهای مذهبی در این ماه اظهار داشت: در مجموع در سطح شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد هزار و 520 هیئت مذهبی شناسایی و ساماندهی شدند همچنین 105 نفر مبلغ از استان قم به این شهرستان برای برگزاری محافل و سخنرانی در هیئتها اعزام شدند.

وی افزود: در بخش دیگری 30 مبلغ متفرقه، 200 روحانی بومی و 55 مبلغ نیز برای برگزاری مراسمها و محافل عزاداری در محرم جذب شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هر روحانی و مبلغ در ماه محرم در مجموع سه مجلس و محفل را پوشش می دهند.

کوششی بیان داشت: مسئولان هیئتها باید نسبت به فعالیتهای انحرافی برخی از افراد هوشیار باشند و نگذارند که به هیئتها نفوذ پیدا کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار عنوان کرد: برنامه های برگزاری در ماه محرم باید از کیفیت و کمیت لازم و کافی برخوردار باشد که در این راستا ستاد بررسی شئون مناسبتهای مذهبی در شهرستان تشکیل شده و برای برگزاری کلیه مناسبتها به خصوص مراسمها در ماه محرم تدابیر لازم اندیشیده می شود.

وی همچنین از عدم استفاده از تصاویر و شمایل منتسب به ائمه و امامان هشدار و ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی با هرگونه تخلف در این راستا برخورد جدی می کند.

این مسئول یادآور شد: در سال گذشته با اجرای این طرح و افزایش تولیدات جایگزین، بالغ بر 80 درصد این تصاویر و شمایلها جمع آوری شد.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.

کد مطلب 1004597

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