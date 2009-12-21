30 میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت معابر شهریار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، ذبیح الله عابدینی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان شهریار در سالن جلسات فرمانداری اظهار داشت: اکثر راه های روستایی شهرستان شهریار نیاز به بهسازی و پوشش آسفالت داذند که در این راستا باید با تصویب در کمیته برنامه ریزی اعتبارات لازم در اختیار اجرای این پروژه ها و طرح ها قرار گیرد.

وی افزود: همچنین یکی از محورهای پرتردد شهرستان از رزکان به دینار آباد و اتوبان تهران نیز سال گذشته به مسافت پنج کیلومتر آسفالت و بهسازی شد و امسال نیز نیاز به هشت کیلومتر بهسازی و روکش دارد.

همچنین در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان شهریار خاطرنشان کرد: باید مشکلات شهرستان در بخشهای مختلف شناسایی و برای دور سوم سفر رئیس جمهوری به استان تهران و شهرستان شهریار آماده ارائه شود.

احمد ربیع زاده بیان داشت: تشکیل کارگروه های مختلف در دور دوم سفر از جمله کارگروه های میراث فرهنگی و گردشگری، صنعت و معدن، اشتغال و مسکن ضروری است و باید توجه ویژه به آن شود.

این مسئول عنوان کرد: مطالعه علاج بخشی دشت شهریار و اختصاص 100 میلیون تومان اعتبار به امور آب از جمله طرح های مهمی است که باید پیگیری ویژه شود.

وی با اشاره به پروژه های استانی سفر دوم رئیس جمهوری به شهرستانهای استان تهران ادامه داد: مطالعه طرح های گردشگری با اعتبار 120 میلیون تومان، آموزش و ترویج صنایع دستی به اعتبار 17 میلیون تومان، مطالعه و مرمت بناهای تاریخی شهرستانهای استان تهران با اختصاص اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان، تکمیل کتابخانه های عمومی شهرستانها به مبلغ 70 میلیون تومان، تامین و تجهیز مدارس استان با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون تومان و ... از جمله این طرحها است.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.