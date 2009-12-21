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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

ساندی تایمز خبر داد:

احتمال وقوع عملیات تروریستی مشابه حملات بمبئی در لندن

احتمال وقوع عملیات تروریستی مشابه حملات بمبئی در لندن

پلیس انگلیس(اسکاتلندیارد) درباره وقوع عملیات تروریستی خونین در پایتخت انگلیس که همانند حملات بمبئی هند، تلفات بالایی در پی داشته باشد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، پلیس انگلیس (اسکاتلندیارد) این حملات تروریستی را مشابه حملات تروریستی بمبئی هند در سال 2008 دانسته است، که در آن 174 نفر کشته شده و 300 نفر دیگر زخمی شدند.

بر این اساس، یکی از بازرسان ویژه یگان مبارزه با تروریسم اسکاتلندیارد در گزارشی با هشدار درباره تکرار حملات بمبئی در لندن، اعلام کرده است : احتمال اینکه گروهی مسلح در لندن با گروگان گرفتن شهروندان و با استفاده از تجهیزات انفجاری به اقدام علیه امنیت انگلیس دست بزند، وجود دارد.

بنابراعلام منابع انگلیسی، این جدی ترین هشدار پلیس انگلیس درباره احتمال رخ دادن حملات تروریستی در لندن، تاکنون بوده است.

در این گزارش زمان احتمالی برای رخ دادن حملات تروریستی در لندن، اوایل سال آینده (2010) پیش بینی شده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی در انگلیس اعلام می کنند هشدارهای اسکاتلندیارد درباره وقوع حملات تروریستی در لندن طی دو هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

کد مطلب 1004604

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