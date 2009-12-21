بانکهای ایرانی در اوکراین شعبه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، هامایاک آوریس یانس بعد از ظهر دوشنبه در همایش رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در چهار کشور بلاروس، اوکراین و ترکمنستان با تجار استان، عدم وجود شعبه بانک ایرانی و یا ارتباط مستقیم بانک‌های ایرانی با بانک‌های اوکراینی و مشکلات ترانزیت کالاهای ایرانی در خاک ترکیه از دیگر مشکلات تبادلات اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد.

آوریس یانس با اشاره به توانمندیها، فرصت‌ها و تهدیدها در اوکراین اظهارداشت: موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت حمل و نقل و توان فنی و صنعتی بالا، منابع طبیعی فراوان، خاک کشاورزی مرغوب، سابقه فرهنگی، تاریخی دیرینه از جمله توانمندی‌های تجاری اوکراین است.

وی از جمله فرصت‌های تجاری این کشور را نیز قابلیت کشت محصولات متنوع، رهبری و پیشتازی منطقه تولید، عرضه فن‌آوری‌های دفاعی، مشارکت در برنامه اکتشاف فضایی، عضویت در جامعه اروپا، دارا بودن سرمایه فرهنگی و توانمندی‌های گردشگری معرفی کرد.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در اکراین پسته، کشمش، خرما، انواع میوه، وسایط نقلیه، سرامیک و رزین از اقلام مهم صادراتی از ایران به اوکراین عنوان کرد و گفت: همچنین آهن، فولاد، انواع ماشین‌آلات از اوکراین وارد ایران می شود.

امروز با حضور جعفرصادق اسکندری رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان‌غربی، اکبر باقری‌ لویه رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و حمید گوزلیان رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، تجار و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی مشکلات و مسائل تجاری ایران با کشورهای مذکور بحث و بررسی شد.