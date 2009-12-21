افزایش رفاه اجتماعی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان عصر دوشنبه در نشستی با اعضای شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان کرمان با مهم خواندن موضوع رفاه اجتماعی در یک جامعه اظهارداشت: دولت و مسئولان باید با برنامه ریزی در راستای رفاه اجتماعی اقدام کند که تاکنون نیز در این مسیر گامهای خوبی برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی باید در دو بعد مادی و معنوی برای جامعه تعریف شود افزود: رفاه حقیقی و منطقی وقتی تحقق پیدا می کند که مردم با اخلاق اسلامی و فرهنگ قرآنی آشنا باشند.

امام جمعه کرمان افزود: دولتمردان ما باید طوری برنامه ریزی کنند که هم مسائل مادی مردم مورد توجه قرارگیرد و هم مسائل فرهنگی و قرآنی در جامعه تعمیم یابد و تنها در این صورت است که جامعه ما یک جامعه ایده آل و مطلوب خواهد شد.

وی موفقیت دولتهای غربی در بحث رفاه اجتماعی را حاصل نظم و انضباط و برنامه ریزی درکارها دانست و گفت: مزیت ما بر دولتهای غربی در حوزه فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است و اگر همه مسئولین نظم، برنامه ریزی وقاطعیت در تصمیم گیری را سرلوحه کارهای خود قراردهند به موفقیتهای چشمگیری دست خواهند یافت.

رئیس شورای هماهنگی رفاه و تامین اجتماعی استان کرمان نیز در ادامه با اشاره به اینکه توجه به رفاه اجتماعی مهمترین اصل برای پیشرفت یک جامعه است اظهارداشت: متاسفانه مشاهده می شود که این مقوله مهم در جامعه ما بنا به دلایل گوناگون مورد بی توجهی قرارگرفته و همین موضوع جامعه را در معرض آسیب های مختلفی قرارداده است.

عباس صادق زاده تصریح کرد: با بررسی تمامی توسعه هایی که در جوامع مختلف روی داده است می بینیم که همه آنها منوط به توسعه رفاه اجتماعی در آن جوامع بوده اند.

صادق زاده نقش حاکمیت را در این رابطه بسیارمهم توصیف کرد و گفت: باید برنامه ریزی مدیران جامعه به سمت و سویی باشد که ضمن تعمیم رفاه اجتماعی به جامعه مشارکت مردم را نیز در پی داشته باشد.

وی آگاه سازی، برنامه ریزی و مشارکت عمومی را در ایجاد رفاه اجتماعی بسیار موثردانست و تصریح کرد: اگر رفاه اجتماعی به صورت جزئی در خانواده ها و بطور کلی در جامعه نهادینه نشود به هیچ توفیقی دست نخواهیم یافت.

مدیرکل بهزیستی نقش ائمه جمعه و جماعات را در آگاه سازی مردم حیاتی دانست و تصریح کرد: جامعه ای می تواند به توسعه نزدیک شود که تمامی افرد آن جامعه بازتوان شوند و در آن صورت است که جامعه ای توانمند خواهیم داشت، جامعه ای که به دور از مشکلات معیشتی و کار و دغدغه های امروزی به سمت رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه در کشور پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه مسئولین ما نباید ایجاد رفاه اجتماعی در جامعه را وظیفه یک یا چند دستگاه خاص بدانند تاکید کرد: برای ایجاد و تعمیم رفاه اجتماعی و در نهایت توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور باید همه مسئولین، ادارات نهادها و سازمانها در کنار مردم و بخش خصوصی وارد این مقوله شده و با برنامه ریزی و نظارت جلوی پیشرفت آسیب های اجتماعی را بگیرند.