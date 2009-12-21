عزاداری در زندانها به اصلاح رفتارهای ناهنجار مددجویان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی بعد ازظهر دوشنبه در جمع کارکنان فرهنگی اداره کل زندان های استان بر برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم عزاداری در ایام محرم برای مددجویان تاکید و اظهار داشت: با توجه به تاثیرات اخلاقی و آموزشی نهضت عاشورا این ایام فرصت مناسبی برای اصلاح و تغییر رفتار مددجویان است.

رشیدی با تاکید بر جمله امام خمینی(ره) که می فرماید" این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است"، ادامه داد: بارها شنیده ایم افراد نابابی در روضه امام حسین (ع) متحول شده و مسیر زندگی شان چنان عوض شد که حتی به مراتب بالایی از معنویت نیز دست یافتند و برخی از آنان در صحن مبارک امیرالمومنین علی (ع) با احترام و آبرو دفن شده اند.

وی تصریح کرد: بنابراین باید این فرصت بزرگ را مغتنم شمرد و از همه ظرفیت ها و توانایی ها برای اصلاح رفتار مددجویان استفاده کرد.

رشیدی بیان فلسفه نهضت عاشورا و تبیین ارزش های اخلاقی قیام امام حسین (ع) را بسیار مهم برشمرد و اظهار امیدواری کرد که روحانیون و مداحان بر این امر اهتمام ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: هر چه باورهای مذهبی و معنوی در انسان پررنگ تر باشد گرایش به جرم کاهش می یابد، لذا ایام محرم و تاثیرگزاری فوق العاده قیام عاشورا در تقویت باورهای دینی، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.