آموزش اعضای شوراها از طریق وزرات کشور عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر درکرج عزیز صدرنژاد در دومین کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی که در کرج برگزار شد، بروز مشکلات متعدد را از جمله نتایج ارائه نشدن آموزشهای لازم در خصوص مسائل حقوقی و قوانین مربوطه عنوان کرد.

وی افزود: این موضوع باعث می شود اعضا ناخواسته به مسایلی رای دهند که به نفع کشور و شهرنیست.

این عضو شورای شهر با استناد به قوانین موجود در کشور، وزارت کشور را مسئول آموزش به شوراها ذکر و بیان کرد: برغم حساس بودن این موضوع متاسفانه تا کنون این مهم میسر نشده است.

صدرنژاد خدمت گذاری بهتر به مردم را از دیگر نتایج گذراندن دوره های آموزشی وزات کشور برشمرد وعنوان کرد: رای دادن به مسائل موجود با اشراف به قوانین بسیار کارآمد تر است.

این مسئول با تاکید بر فراگیری دوره های آموزشی قوانین و مسائل حقوقی از زمان شروع به کار شوراها اظهار داشت: این مهم نقش به سزایی در برخورد و بیان رای های صادر شده توسط اعضای شوراها دارد.

مسئولان نسبت به اجرای طرح هادی روستایی بی توجهند

عضو شورای اسلامی بخش اشتهارد نیز در این برنامه گفت: مسئولان نسبت به اجرای طرح هادی روستایی بی توه اند و این امر موجب شده است روند اجرایی این طرح در کرج رضایتبخش نباشد.

حمید خدایار با اشاره به کنسل شدن اولین جلسه بررسی و بازنگری طرح های هادی روستایی فرمانداری کرج اظهار داشت: متاسفانه این جلسه به دلیل حضور نیافتن مسئولان این دستگاه برگزار نشد و بنابر تصمیم گیری های انجام شده مقرر شد این جلسه در به پیشنهاد استانداری تهران در محل این استانداری برگزار شود.

وی با انتقاد از محل برگزاری جلسه رسیدگی به طرح هادی روستایی کرج بیان کرد: علاوه بر این برخورد مسئولان ذیربط به هیچ عنوان شایسته اعضای شورای اسلامی روستاها و بخشهای استان نبود.

خدایار تاکید کرد: از رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج درخواست شده است نسبت به نحوه برخورد با اعضای این شورا در استانداری تهران به صورت کتبی اعتراض کند.

بودجه اجرای طرح هادی روستایی بخش مرکزی کرج بسیار کم است

دبیر شورای اسلامی شهرستان کرج نیز در این کارگاه آموزشی گفت: بودجه اجرای طرح های هادی برغم نا چیزبودن سالها طول می کشد تا در اختیار مجریان طرح قرار گیرد.

فریده فلاحت به روند طولانی تخصیص بودجه های طرح هادی روستایی یادآور شد: بودجه مربوط به این بخش پس از گذشت سه سال در اختیار مجریان این طرح قرار گرفت.

وی اجرای طرح های روستایی مانند جدول گذاری را از جمله اولویتهای طرح هادی ذکر و عنوان کرد: با توجه به آغاز فصل سرما استاندارهای لازم برای ایجاد آن رعایت نمی شود و این امر موجب از بین رفتن بیت المال شده است.

این مسئول به عملی نشدن وعده های مساعد مسئولان اداره راه کرج در خصوص رفع مشکل آبهای سطحی روستای آتشگاه این منطقه اشاره کرد وافزود: تقاضای رسیدگی جدی به مشکلات مردم این روستا از طریق هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کرج ارائه شده است.

