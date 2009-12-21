بانکها جزئیات اطلاعات بدهکاران را ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک، موسسا مالی و اعتباری توسعه و شهر آمده است: پیرو بخشنامه شماره 175208 مورخ 1388.8.18 این بانک در رابطه با ابلاغ تصویب نامه شماره 153965 / ت 41498ه مورخ 1388.8.3 هیئت وزیران با عنوان آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) ، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای کامل مفاد آئین نامه مذکور، آمده است: ماده 5 آئین نامه فوق مبنی بر ایجاد سیستمی جهت جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیر جاری) باید در تمامی شعب اجرایی شود.

بانک مرکزی چگونگی اجرای بند ب ماده 15 آئین نامه مذکور از نظر رجوع مشتریان بدهکار آن بانک/ موسسه برای تسویه بدهی ها و ارائه آمار مربوط و اجرای ماده 16 آئین نامه یاد شده مبنی بر ارسال لیست کامل مطالبات معوق بیش از 5 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن همراه با فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران را نیز در این بخشنامه خواستار شده است.

همچنین بانک مرکزی در بخشنامه دیگری با اشاره به بخشنامه های شماره 175208/88 مورخ 1388.8.18 و 199730/88 مورخ 1388.9.23 در خصوص ابلاغ آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب هیئت وزیران، تصریح شده است: "به منظور تسریح در اجرایی شدن ماده 15 و به منظور تشویق بدهکاران به استفاده از سیاستهای تشویقی پیشنهاد شده در ماده مذکور، خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت ، به آن گروه از مشتریان آن بانک/موسسه که دارای مطالبات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول می باشند اطلاع داده شود، برای بهره مندی از امتیازات یاد شده در آئین نامه هیئت محترم وزیران، (بخشش جریمه قراردادی تاخیر تادیه دین) هر چه سریعتر به آن بانک/ موسسه جهت تسویه مطالبات خود مراجعه کنند."

بنابراین بخشنامه، همچنین در صورت عدم مراجعه مشتریان در مدت تعیین شده، مسئولیت محرومیت از سیاستهای تشویقی یاد شده راسا بر عهده آنان خواهد بود.

به گزارش مهر، میزان مطالبات معوق بانکی در حال حاضر به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.