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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۷

مرفاوی خودش را ممنوع المصاحبه کرد/ روزنامه‌ها حرف‌هایم را تحریف می‌کنند

مرفاوی خودش را ممنوع المصاحبه کرد/ روزنامه‌ها حرف‌هایم را تحریف می‌کنند

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه برخی روزنامه ها حرف هایش را تحریف می کنند، گفت: با این شرایط مصاحبه نکنم بهتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که در پایان تمرین امروز درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه را رد کرد، در توجیه این اقدام خود گفت: بنده با خبرنگاران خبرگزاری ها مشکلی ندارم و تا به حال نیز با خبرنگاران خبرگزاری های مهر و فارس که هر روز در تمرین استقلال حضور داشته اند مصاحبه کرده ام و به آنها اطمینمان کامل دارم.

وی ادامه داد: من هنوز هم به خبرگزاری ها اطمینان کامل دارم چرا که آنها حرف هایم را بدون کم و کاست منتشر می کنند اما متاسفانه برخی روزنامه ها با تحریف صحبت هایم برای بنده و استقلال حاشیه سازی می کنند. به همین خاطر تصمیم گرفته ام دیگر مصاحبه نکنم.

کد مطلب 1004653

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