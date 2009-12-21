به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که در پایان تمرین امروز درخواست خبرنگاران برای انجام مصاحبه را رد کرد، در توجیه این اقدام خود گفت: بنده با خبرنگاران خبرگزاری ها مشکلی ندارم و تا به حال نیز با خبرنگاران خبرگزاری های مهر و فارس که هر روز در تمرین استقلال حضور داشته اند مصاحبه کرده ام و به آنها اطمینمان کامل دارم.

وی ادامه داد: من هنوز هم به خبرگزاری ها اطمینان کامل دارم چرا که آنها حرف هایم را بدون کم و کاست منتشر می کنند اما متاسفانه برخی روزنامه ها با تحریف صحبت هایم برای بنده و استقلال حاشیه سازی می کنند. به همین خاطر تصمیم گرفته ام دیگر مصاحبه نکنم.