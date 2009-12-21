مورالس بر تمایل بولیوی برای تقویت روابط با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مورالس در گفتگویی که امروز از وی در اسپانیا منتشر شد، گفت : بولیوی به هیچ کشوری در دنیا اجازه نخواهد داد تا بر آن سروری داشته باشد.

اوایل ماه جاری هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به بولیوی و ونزوئلا درباره توسعه روابط با ایران هشدار داده بود.

کلینتون به این دو کشور گفت این همکاری ها با ایران نتایج و پیامدهای مضاعفی برای آنها خواهد داشت.

مورالس در واکنش به این هشدار در گفتگو با روزنامه اسپانیایی "ال موندو" گفت : نگرش استعماری حداقل تا زمانی که من رئیس جمهوری بولیوی هستم پایان یافته و کلینتون با هشدار به من مرتکب اشتباه می شود و کارت زردی را بر می دارد.

رئیس جمهوری بولیوی افزود: اکنون ما با قدرت بیشتری در حال حرکت به سوی ادامه روابط با کشورهای ضد امپریالیسم و انقلابی هستیم.

وی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که از زمان ورود خود با کاخ سفید شیوه و روش سلف خود جرج بوش را دنبال می کند و پا در جای پای او گذاشته است.

مورالس افزود: می توانم به اوباما درسهایی درباره بهبود چهره خود بدهم و این امر با کار برای برابری به دست می آید روندی که می تواند متضمن سلامت ملتهای ما باشد و این شرم آور است که برادر سیاه پوست ما که والدینش با تبعیض روبرو بودند این سیاست تبعیض آمیز را دنبال می کند.

این مقام بولیویایی با اشاره به اوبامای سیاه پوست و خود به عنوان رئیس جمهوری سرخ پوست و بومی این کشور آمریکایی گفت : باید ببینم که آیا سیاه ها و بومی ها می توانند مشکلات ساختاری را حل کنند یا خیر، اما بر این باورم که مرد سیاه دانش آموز بهتری از بوش سفید است.