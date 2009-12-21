بررسی مشکل واگن پارس و آلودگی هوای اراک از سوی دولت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اغلب گزارشات مهر در زمینه آلودگی هوا و نیز واگن پارس گلایه هایی بوده که از روی دلسوزی و جزو مسائل مردم است و گریبان توسعه استان را گرفته است و این مسائل قبل از اینکه به معضلی جدی تر تبدیل شوند باید برطرف شوند.

بر همین اساس خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مسائل مختلف استان از جمله مشکلات صنایع و مردم پرداخت و گزارشهایی از مشکلات اجرایی طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک و صنایع از جمله واگن پارس انعکاس داد که اغلب آنها در صدر اخبار رسانه های استان و کشور قرار گرفت به گونه ای که پس از گزارش مهر توجه مسئولان و دیگر رسانه ها به این موضوعات جلب شد.

شاید همان توجهات بود که منجر شد موضوع آلودگی هوای اراک و مشکلات طرح جامع کاهش آلودگی و مسائل صنایع به ویژه واگن پارس امروز از زبان معاون اول به عنوان مشکلات استان و دو دستور کار مهم وی در سفر یک روزه به استان مطرح می شود.

واگن پارس به عنوان یکی از صنایع مادر در زمینه تولید انواع تجهیزات ریلی کشور در اراک و به عنوان بزرگترین در خاورمیانه است گرچه این صنعت در کنار دیگر صنایع استان دارای سابقه درخشانی در دوران دفاع مقدس و پیش از آن در ابتدای انقلاب اسلامی است که یک دست متخصصان و کارگران آن مشتی برای دفاع از انقلاب بود و دستی برای راه اندازی کارخانه بدون کمک بیگانگان با این حال در زمان کنونی با مشکلات جدی در جذب کار در کشور روبروست.

معاون اول رئیس جمهور در بدو ورود به استان با اشاره به اینکه برای بررسی میزان پیشرفت مصوبات دور اول و دوم به استان آمده است از بررسی برخی مشکلات استان خبر داد و در پاسخ سئوال خبرنگاری که پرسید این مشکلات چه هستند به صنایع و گارخانه واگن پارس و موضوع آلودگی هوای اراک اشاره کرد، دو موضوعی که به طور جدی از سوی مهر بارها و بارها مطرح شده است.

طرح جامع کاهش الودگی هوای اراک علیرغم اینکه از مصوبات اولیه دولت در کاهش آلایندگی هوای اراک و پس از 15 سال انتظار و تلاش مسئولان استان بود، اکنون در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبروست و اعتباراتی که از سوی وزارتخانه ها باید به آن اختصاص یابد محقق نشده و اجرای این طرح اندر خم یک کوچه است که پیش بینی می شود با تاکید رحیمی بر این موضوع گشایش هایی در این زمینه ایجاد شود.

استاندار استان مرکزی هم در جریان این سفر با بیان اینکه، استفاده نشدن از ظرفیتهای صنعت از مشکلات جدی استان است گفت: چشم مسئولان استان و نمایندگان استان به جلسه ای است که هفته آینده قرار است در تهران و با حضور معون اول رئیس جمهور برگزار شود و قرار است مشکلات در آن جلسه مطرح و پیگیری شود.

شعبانی فرد آباد نبودن استان و از جمله اراک را در گرو توجه مدیران ارشد استان دانست و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 123 میلیارد تومان مالیات از استان به خزانه کشور واریز شده است.

سفر مقامات به استانها با هدف پیگیری مسائل صورت می گیرد ولی آگاه سازی مسئولان د ر کنار مردم نیازمند کار رسانه ای حرفه ای است و در این مسیر استان مرکزی با داشن اندک خبرنگاران حرفه ای و امکانات کمی که در اختیار دارند همواره دچار مشکلاتی بوده است.

فارغ از اینکه رفع موانع کار رسانه ای نیازمند رفع موانع مالی است، پرداختن به مسائل و مشکلات برای برخی مدیران خوشایند نیست و موانعی را با بیان و گاه عمل برای خبرنگار ایجاد می کنند در حالیکه رویکرد اخیردر توجه به مسائلی که دغدغه رسانه ها هم هست نشان از نتیجه دادن اطلاع رسانی، خبر و گزارش است.