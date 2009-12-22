به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک افزود: اجرای طرح سد کمال صالح برای تامین آب شرب مورد نیاز مردم اراک، شازند و صنایع مستقر در این شهرها با پیگیری های صورت گرفته و تخصیص اعتبار صورت گرفته 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که انتظار می رود با برطرف کردن مشکلات مالی برای اجرایی کردن این طرح در اوایل سال آینده آب آشامیدنی سالم برای شهرها و روستاهای در مسیر خط انتقال آب از این سد تامین شود.

وی اضافه کرد: شهر اراک دارای آلایندگی های بسیاری است و در زمره پنج شهر بزرگ و آلوده کشور قرار دارد که دولت در گذشته برای کاهش آلودگی هوای این شهر طرح جامع کاهش آلودگی هوا را به تصویب رسانده و برای آن بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

به گفته شعبانی فرد در بودجه سال آینده 15 میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی کردن این طرح پیش بینی شده است که انتظار می رود با مساعدت مسئولان، نمایندگان مجلس این رقم به 50 میلیارد تومان افزایش یابد تا کل این طرح در چهار سال آینده اجرایی و مردم از ثمرات آن بهره مند شوند.

به گفته وی تاکید بر افزایش فضای سبز در محورهای مختلف ورودی و خروجی شهر اراک به عنوان یکی از سیاستهای اصلی برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک مورد تاکید قرار دارد و در این راستا تاکنون اقدامات مناسبی از سوی مسئولان صورت گرفته است.

استاندار مرکزی به وضعیت بهداشت و درمان این استان اشاره کرد و بیان داشت: در گذشته رتبه بهداشت و درمان استان مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود به گونه ای که این استان جایگاه 27 را در این بخش کسب کرده بود که با انجام دو دور سفر دولت به استان مرکزی و افزایش امکانات بهداشتی و درمانی در این استان و راه اندازی بیمارستان 220 تختخوابی امیرالمومنین اراک هم اینک رتبه بهداشت و درمان استان به جایگاه شانزدهم ارتقا یافته است.

شعبانی نژاد از افتتاح و راه اندازی بزرگراه ساوه به همدان خبر داد و گفت: این محور ارتباطی روزانه شاهد وقوع تصادفات متعدد و کشته و مجروح شدن مسافران بود که با راه اندازی این بزرگراه بسیاری از خسارتهای جانی و مالی این محور کاهش خواهد یافت.

وی از توجه دولت به زیرساختهای حمل و نقل و توسعه آن در استان مرکزی خبر داد و گفت: در دور دوم سفر دولت به استان مرکزی مقرر شده است محور ارتباطی از دلیجان به خمین، از خمین به محلات، از محلات به اراک، از اراک به فرمهین، از فرمهین به کمیجان، از کمیجان به بوئین زهرا، از بوئین زهرا به قزوین و از قزوین به رشت احداث شود که با اجرای آن 32 میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق این مسیر قادر خواهند بود از جنوب به شمال کشور به راحتی دسترسی پیدا کنند.

استاندار مرکزی به رهاورد دو دور سفر دولت به استان مرکزی و پیشرفت پروژه های مصوب در این سفرها اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع مصوبات دور اول سفر به استان مرکزی 98 درصد آن اجرایی و از مجموع مصوبات دور دوم نیز 67 درصد مصوبات اجرا شده است که انتظار می رود با حمایت بیشتر مسئولان و حل پاره ای از مشکلات در راه اجرای آن زمینه برای اجرا شدن سایر مصوبات باقیمانده نیز فراهم شود.

وی از پرداخت هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به بخش صنعت برای دوام و ادامه فعالیت این بخش خبر داد و افزود: از این رقم 790 میلیارد تومان آن در دور دوم سفر ابلاغ و این رقم در میان 2 هزار و 600 واحد فعال استان مرکزی برای ادامه فعالیت آنان توزیع شده است.

شعبانی نژاد به توانمندی های استان مرکزی در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی اشاره کرد و با بیان اینکه این استان قادر است سالانه 250 میلیون شاخه گل را در محلات تولید کند، گفت: استان مرکزی مرکز تولید لوبیای کشور است و در بحث سنگ نیز پس از کرمانشاه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه گفت: مسئولان دولت نهم و دهم با انجام سفرهای استانی تلاش کردند مشکلات و مسائل استانها را بررسی و برای برطرف کردن این مشکلات با تصویب مصوباتی گامهای اساسی بردارند.

محمدرضا رحیمی افزود: دولت تحت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری می کوشد با برطرف کردن محرومیتها عدالت را به صورت متوازن در همه مناطق کشور توسعه دهد که در این راستا انجام سفرهای استانی همچنان در دستور مسئولان دولت قرار دارد.

وی گفت: حرکت در مسیر آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) به عنوان الگویی بدیل عصر امروز در سرلوحه کار مسئولان دولت قرار دارد و در این زمینه گامهای اساسی در دولتهای نهم و دهم برداشته شده است.