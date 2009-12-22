به گزارش خبرنگارمهر، چهارمین نشست کمیته فنی تیم های ملی که ساعت 9:30 صبح روز پنج شنبه درمحل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد، برنامه های آتی تیم فوتبال جوانان شامل برگزاری اردوهای تمرینی، دیدارهای تدارکاتی، شرکت در تورنمنت ها و... برای حضور قدرتمند در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با حضور کادر فنی این تیم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این جلسه با حضورعلی کفاشیان و مهدی تاج رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال، مسئولان کمیته های اجرایی فدراسیون شامل ؛ فریدون معینی (کمیته جوانان) ، مرتضی محصص (کمیته آموزش)، احمد هاشمیان (کمیته پزشکی) ، مربیان تیم های ملی شامل؛ افشین قطبی (تیم ملی بزرگسالان) ، غلامحسین پیروانی (تیم امید)علی دوستی (تیم جوانان) و اعضای کمیته فنی تیم های ملی شامل ؛ همایون بهزادی ، امیرحاج رضایی، بیژن ذوالفقارنسب ، محمود یاوری، منصورابراهیم زاده ، کریم باقری و هومن افاضلی برگزار خواهد شد.