مواد غذایی 50 درصد صادرات ایران به روسیه را تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی موسویانی عصر دوشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان صنایع استان در اتاق بازرگانی ساری افزود: هم اکنون 84 درصد نیازهای روسیه وارداتی بوده و تمام نیازهای این کشور از طریق بازارهای سایر کشورهای همسایه تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان کل مبادلات ایران در سال 2008 بیش از 3.7 میلیارد دلار بوده که 3.3 آن سهم واردات است و ان مقدار ناچیز است.

رایزن بازرگانی ایران در روسیه با اشاره به اینکه صادرات ایران به کشور روسیه در سال 2008 تنها 400 میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: 70 درصد محصولات وارداتی ایران از روسیه را آهن آلات، چوب، کاغذ و مقوا و ماشین آلات تشکیل می دهند.

موسویانی با بیان اینکه 50 درصد صادرات ایران به روسیه را مواد غذایی تشکیل می دهند، یادآور شد: 42.3 درصد این صادرات مربوط به میوه های خوراکی است.

وی با اشاره به اینکه ایران اکنون با 16 کشور دنیا همسایه است، اظهار داشت: روسیه می تواند یکی از بزرگترین کشورهای جهان برای رقابت بیشتر با ایران باشد.

این مسئول وزارت بازرگانی با اعلام اینکه بازار مواد غذایی روسیه در سال 2008 حدود 35 میلیارد دلار بوده است، افزود: سهم ایران در این بخش بسیار اندک بوده است.

وی با بیان اینکه روسیه نتوانست در برابر بحران اخیر جهانی مبارزه کند، اظهار داشت: 250 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور صرف مهار تورم شده و سبب کاهش ارزش پولی و افزایش بیکاری و کاهش اشتغال در جامعه شده است.

موسویانی با اعلام اینکه اتحادیه اروپا قبل از بحران اقتصادی جهانی شریک تجاری روسیه بوده است، افزود: اکنون این پتانسیل در روسیه خالی بوده که ایران می تواند در این زمینه قوی حضور یابد.

وی با اشاره به اینکه فرش ایران در هر نوع تجاری و سنتی در روسیه اکنون مشتری دارد، افزود: فروش فرش های تجاری ایران بیش از فرش های سنتی در روسیه شده است.

وی با تاکید بر استفاده از پتانسیل های صادراتی مازندران افزود: صادرات گل و گیاه مازندران به روسیه می تواند زمینه ارزش افزوده و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.