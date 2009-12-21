جمع آوری متکدیان در مازندران متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، زهرا شرف الدین عصر دوشنبه در جلسه بررسی معضلات اجتماعی استان در ساری افزود: تکدی گری باعث ایجاد چهره ای زشت در سطح استان شده است.

وی افزود: مشکلاتی که هر دستگاه در کارگروه بیان می کند نیاز به اختیار بیشتر یا تامین بودجه و نیروی انسانی است.

شرف الدین تصریح کرد: نظارت ها و پیگیری ها نیز از دیگر مشکلات جدی در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه کمیته های تخصصی باید خروجی اجرایی داشته باشند، افزود: حضور شخص استاندار مدیران را ملزم به اجرای مصوبات جلسات خواهد کرد.

ناصر اسکندری، رئیس اداره بهداشت و درمان حوزه حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران نیز در این جلسه گفت: از 101 متکدی که سال گذشته جمع آوری شده شش نفر تحت پوشش کمیته امداد بودند که با مشاوره های صورت گرفته مجاب شدند که دست به این کار نزنند.

رجب علی وهابی، کارشناس مسئول امور اجتماعی استانداری مازندران گفت: تا قبل از نوروز سال گذشته متکدیان در سطح شهر ساری جمع آوری می شدند و در سایر شهرها نیز قرار بر این بود با همکاری فرمانداری ها این امر صورت گیرد.

وی تصریح کرد: 11 میلیون و 400 هزار تومان از بودجه وزارت کشور و 15میلیون تومان نیز از طریق شهرداری ها به این مسئله اختصاص یافته است.

وهابی با اشاره به نبود متکدیان در استانی مانند آذربایجان شرقی افزود: اعتقادم بر این است شورای استان در شهرستانهای دیگر جستجو کرده و کار را به صورت پژوهشی در اختیار استاندار که تصمیم گیرنده در حیطه جمع آوری متکدیان است، قرار دهد.

وی همچنین نسبت به عدم حضور برخی دستگاه ها و تاخیر بیش از 30 دقیقه مسئولان در این جلسه گفت: جلسات شورای استان باید بعد از ظهر برگزار شوند مگر آنکه با اجازه استانداری این جلسات به صبح تغییر یافته باشند.