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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

نسخه جدید السیتکس ارائه شد

نسخه جدید السیتکس توسط مرکز کیفیتهای برتر السیتکس ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه توسعه یافته سیر تعالی™ سازمانی b52 پروسه مبتنی بر دانش السیتکس در جهت استقرار جدیدترین و آخرین سیستم جهانی مدیریت کیفیت است و شامل "سند راهبردی سیر تعالی ™" برای کمک به استقرار آخرین مدل تعالی سازمانی و جدیدترین سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می شود.

به گفته مهندس نوید رضا نقیه مدیر مرکز کیفیت های برتر در این نسخه، راهکارهای استقرار مدل تعالی سازمانی السیتکس بر اساس شاخص ها و معیارهای الگوی سرآمدی elecitex به تفصیل شرح داده شده و برای بهبودی و پیشرفت به یاری سیستم های در حال توسعه و همینطور توسعه یافته می شتابد.

به گفته وی گواهینامه های سرآمدی و میل به تعالی b52 در کیفیت برتر نیز بر اساس سیستم ارزیابی نوین با ارائه گواهی نامه دیجیتالی جدیدی صورت می گیرد و سطوح مختلفی را در بر خواهد داشت.

کد مطلب 1004701

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