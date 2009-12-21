اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه به زودی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همایش آشنایی با فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و ترکیه امروز در سالن اجتماعات سازمان امور اقتصادی ودارایی استان قزوین برگزار شد.

در این همایش که تولید کنندگان، صادرکنندگان و صاحبان واحدهای صنعتی و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند، محمد کاظم ملکی با اشاره به ظرورت توسعه مناسبات با کشورهای همسایه گفت: امروزه دنیا با شرایط متفاوتی اداره می شود و استانداردها نیز فرق کرده است و ترکیه با ظرفیت مناسبی که در همسایگی ما دارد می تواند به صادرات کشور ما کمک کند.

وی افزود: متاسفانه در سال 2009 نقش ایران در بازار ترکیه کاهش یافته که این زنگ خطری است برای تجار و تولید کنندگان کشور که اگر تعلل کنیم و دیر بجنبیم دیگر ترکها بازارهای خود را در اختیار ما نخواهند گذاشت و خریدار کالای دیگران و بازار مصرف کشورهای دیگر می شوند.

ملکی حجم صادرات کشور ترکیه را 132 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تنها هشت درصد از این صادرات به کشورهای همسایه اختصاص دارد.

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه یادآورشد: پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم فرصت وهم چالش است و اخیرا با سمپاشی های لابی صهیونسیتها علیه کالای ایرانی ما ناچاریم برای ازدست ندادن فرصتها اقدامات راهبردی را در اسرع وقت انجام دهیم.

وی بسته بندی نامناسب، آشنا نبودن شرکتهای ایرانی با روشهای نوین بازاریابی، تسلط نداشتن به قوانین تجارت و نداشتن استراتژی و برنامه راهبردی را از مشکلات موجود در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور اعلام کرد و افزود: برای حضور در بازار ترکیه باید کالاهای ما از استانداردهای لازم و قیمت مناسب برخوردار باشد.

راه اندازی دو خط ویژه اعتباری

ملکی با اعلام حمایت جدی دولت از حضور تجار ایرانی درکشورهای خارجی تصریح کرد: خوشبختانه دو خط ویزه اعتباری توسط بانک توسعه صادرات و ملت برای تجار و بازرگانان ایرانی که مایلند به ترکیه کالا صادر کنند ایجاد شده است که این کار در تسهیل مبادلات نقش بسیار مهمی دارد.

به گفته ملکی در بانک توسعه صادرات خط اعتباری به میزان 35 میلیون یورو برای کالاهای بادوام و مصرفی و 10 میلیون دلار خط اعتباری در نزد بانک ملت برای کالاهای مصرفی ایجاد شده که صادرکنندگان کشورمان با این اعتبار می توانند کالای خود را به ترکیه صادر کنند و خریدار ترکیه ای نیز در مدت یک تا سه سال فرصت دارد قیمت کالای خریداری شده را به بانک ایرانی پرداخت کند و در واقع خرید بصورت اقساطی خواهد بود.

وی از برپایی نمایشگاه تخصصی ایران در ترکیه خبرداد و گفت: با همکاری سفارت کشورمان آمادگی داریم نمایشگاه تخصصی کالاهای ایرانی را تا پایان امسال در ترکیه برگزار کنیم تا زمینه معرفی بیشتر کالاهای ایرانی به خریداران ترک و سایر کشورها فراهم شود.

ملکی تاسیس اتاق بازرگانی مشترک که برای اولین بار راه اندازی خواهد شد را از کارهای مهم در توسعه روابط تجاری دو کشور قلمداد کرد و یادآورشد: با برگزاری نشستهای مشترک تجار دوکشور بطور مستمروهرشش ماه یک بار، توافق برای تجارت مرزی تا سقف 100 میلیون دلار، تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ایجاد منطقه آزاد تجاری که در دست اقدام است به توسعه صادرات کمک خواهد شد.

رایزن بازرگانی ایران در ترکیه با اشاره به مشترکات فرهنگی و دینی دو کشور هم اظهار داشت: متاسفانه علیرغم زمینه های فرهنگی و سیاسی مشترک، علاقه ترکها به ایران و اراده و علاقه رهبران سیاسی دو کشور و نیز داشتن بیش از 500 کیلیومتر مرز مشترک با ثبات هنوز نتوانسته ایم از قابلیتهای یکدگیر به نحو مطلوب استفاده کنیم که با دعوت از تجار ایرانی بویژه استان قزوین به ترکیه تلاش خواهیم کرد با توجه ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی این استان زمینه بسط همکاریهای تجار ایران و ترکیه فراهم شود.

رضا افرازه رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین هم از صادرات کالا از استان به خارج از کشور گزارشی ارائه کرد و گفت: در سال 82 حجم صادرات استان به خارج 110 میلیون دلار بود که در سال جاری این میزان به 520 میلیون دلار افزایش یافته که با در نظر گرفتن توانمندی استان کافی نیست.

افرازه یادآورشد: در سال 81 میزان صادرات استان قزوین به کشور ترکیه حدود شش میلیون دلار بود که این میزان در سال جاری به 32 میلیون دلار رسیده و میزان واردات از این کشور هم یک میلیارد و 500 میلون دلار است که تجار ترک نسبت به ما پیشی گرفته اند که امیدواریم با بستر سازی مناسب صادرات کشور و استان ما به ترکیه در سالهای آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

سرچمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان هم نقش رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در کشورهای خارجی را در انتقال اطلاعات مفید دانست و گفت: متاسفانه اطلاعات کم صارکنندگان ایرانی از وضعیت بازار ترکیه موجب کاهش مناسبات تجاری و اقتصادی شده است که باید با تهیه آمار و اطلاعات به روز وانتقال آن به تولید کنندگان زمینه بازریابی و حضور شرکتها و کالاهای ایرانی در ترکیه بیش از گذشته فراهم شود.

سرچمی تصریح کرد: متاسفانه نرخ نامتعادل ارز و نحوه اعطای مشوقهای صادراتی همچنان برای صادرکنندگان مشکل ساز شده که امیدواریم با کمک دولت و دادن کمکهای بلاعوض و اعتبارات ویژه به تشدید مناسبات تجاری کمک شود.

در این همایش رایزن بازرگانی ایران در ترکیه ضمن گفتگوی رودررو و پاسخگویی به سئوالات تجار ایرانی برای مساعدت و همکاری تنگاتنگ سفارت ایران در ترکیه وحضور تولید کنندگان کشورمان در بازار این کشوراعلام آمادگی کرد.