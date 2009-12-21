پناهندگی و توافقات ژنو شامل حال فرقه رجوی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اصوات العراق"، "وجدان سالم" وزیر حقوق بشر عراق گفت ورود نیروهای عراقی به داخل اردوگاه اشرف(عراق جدید) اولین گام برای ابلاغ عزم جدی دولت عراق برای بستن این مکان و انتقال اعضای گروهک منافقین به اردوگاهی در بغداد است.



وی خاطر نشان کرد : دولت عراق اولین گام خود را برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاهی در داخل بغداد تحت نظارت نمایندگان سازمان ملل متحد در عراق و همچین کمیته بین المللی صلیب سرخ و نظامیان آمریکایی برداشته است.



سالم گفت : شرایط پناهندگی و توافقنامه های ژنو شامل حال اعضای گروهک منافقین نمی شود و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آنها رعایت می شود.



وی افزود : اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ضرورت تعامل انسانی با کسانی که مشول این اعلامیه می شود، در کنار فراهم کردن برخی نیازها و شیوه های زندگی بدون وادار کردن آنها برای بازگشت اجباری به کشورهایشان تاکید می کند .



نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با بیان اینکه تاریخ گروهک منافقین، تاریخی سیاه در عراق است تصمیم جدی دولت متبوع خود برای بیرون راندن این تروریستها را که در سرکوب ملت عراق به رژیم بعثی سابق کمک می کردند مورد تاکید قرار داد.



در پی تصمیم دولت عراق برای بستن اردوگاه اشرف نیروهای عراقی برای انتقال اعضای گروهک منافقین به این منطقه رفتند اما این گروهک با اعلام مخالفت خود با اجرای دستورات دولت عراق درباره پیامدهای این تصمیم نیز هشدار دادند.

ناظم الدباغ نماینده حکومت محلی اقلیم کردستان عراق در تهران در گفتگو با مهر تاکید کرده بود گروهک رجوی یا به خارج از عراق باید بروند و یا اینکه به منطقه ای خارج از اردوگاه اشرف و دور از مرزهای ایران منتقل شوند.

اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.