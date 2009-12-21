سلف سرویس آموزشکده شهید یزدان پناه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سلف سرویس آموزشکده فنی مهندسی شهید یزدان پناه سنندج شامگاه امروز دوشنبه با حضور نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، معاون پشتیبانی استاندار کردستان و جمعی از مدیران و مسئولان ادارات استان به بهره برداری رسید.

علی شیرزادی در این مراسم اظهار داشت: این مجموعه در مدت زمان 18 ماه و با استفاده از اعتبارات ملی و توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان ساخته شده است که در نوع خود بهترین و مجهزترین سلف سرویس در میان کلیه مراکز آموزش عالی استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: این مجموعه در فضایی به مساحت هزار و 781 متر مربع ساخته شده است و مشکل آموزشکده در بخش نبود سلف سرویس برای دانشجویان را رفع کرد.

رئیس آموزشکده فنی مهنسی شهید یزدان پناه سنندج خاطرنشان کرد: سلف سرویس آموزشکده سنندج دارای بخشهای مختلف آشپزخانه، دو انبار مجهز برای نگهداری مواد اولیه و سالن غذاخوری با ظرفیت 500 نفر است.

شیرزادی به میزان اعتبار هزینه شده برای ساخت و بهره برداری از این مجموعه اشاره نمود و بیان داشت: برای بهره برداری از سلف سرویس آموزشکده فنی مهندسی یزدان پناه سنندج پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین با اشاره به تحصیل دوهزار و 645 دانشجو در این مرکز عنوان کرد: این تعداد دانشجو در 16 رشته تحصیلی در این مرکز حضور دارند که بیش از 70 درصد از آنها را دانشجویان بومی هستند.

رئیس آموزشکده فنی مهندسی شهید یزدان پناه سنندج همچنین با اشاره به دیگر اقدامات در حال انجام برای توسعه و تجهیز هر چه بیشتر این مرکز افزود: در حال حاضر ساخت سالن ورزشی و کتابخانه این مرکز نیز در دست ساخت می باشد که امیدواریم با تامین به موقع اعتبار تا دهه فجر شاهد بهره برداری از سالن ورزشی باشیم.